Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 11:59h.

La anciana se ha mostrado muy afectada tras perderlo todo después de los incendios de Galicia: "Estoy tan preocupada"

Los incendios no dan tregua: Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias, las comunidades más afectadas

La situación con los incendios que están arrasando gran parte de España se acentúa. En Galicia las llamas han quemado 51.220 hectáreas, la mayor superficie quemada en toda su historia y la peor parte se la ha llevado la provincia de Ourense.

'En boca de todos' ha conectado en directo con Dosinda, una vecina de un pueblo de Ourense afectada por la ola de incendios. La anciana se ha mostrado muy afectada después de perder su ganadería y varias viviendas. "Es impresionante, no hay palabras para decirlo", ha comentado la mujer.

Dosinda ha explicado que las llamas devoraron todo a su paso y los bomberos llegaron tarde. Además, la anciana ha mencionado que la mayoría de los animales que tenía en la ganadería se murieron por el fuego: "Tenía ovejas, cabras, cerdos, gallinas... Murieron ahí dentro".

Los hijos de Dosinda también se han quedado sin sus casas después de quedar calcinadas: "Uno está durmiendo como puede, pero no tienen donde comer ni donde dormir". La vecina ha dejado claro que todavía no había recibido ayuda por parte del ayuntamiento.

Sin embargo, algunos vecinos le habrían prestado ayuda con algunos animales que le quedan: "Me han dicho que me mandaban hierba para las ovejas". Tras esto, Dosinda se ha desmoronado: "Esto es el fin del mundo, no duermo ni nada porque estoy toda preocupada. Ayer estuve ya un poco tranquila, pero antes de ayer pensé que me daba algo porque estoy tomando pastillas para el corazón. El tractor, la máquina de la hierba, me ha quedado todo calcinado. No me queda nada".