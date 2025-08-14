Un equipo de 'En boca de todos' ha patrullado junto a los vecinos de Gavá en la "caza" de un "violador reincidente que se disfraza"

Un equipo de 'En boca de todos' ha patrullado junto a los vecinos de Gavá, Barcelona, quienes se encuentran en plena "caza" de un "violador reincidente que se disfraza" y que, actualmente, se encuentra en total libertad.

Es conocido como "el violador del disfraz" porque es un hombre que suele ir con una peluca y un bigote postizo para atacar a sus víctimas y abusar sexualmente de ellas, como ocurrió en una ocasión cuando una se encontraba paseando a su perro. Los vecinos, cansados de esta situación, han unido fuerzas creando una patrulla ciudadana nocturna tal y como muestra el reportaje del programa.

Así son las patrullas nocturnas en Gavá

A las 21:30 horas de la noche los vecinos de Gavá se reúnen para iniciar la ruta de esta patrulla nocturna. Edwin, creador de esta iniciativa vecinal, fue quien dio un golpe sobre la mesa para intentar resolver los problemas del barrio y, para ello, les da diversas instrucciones a sus compañeros.

Y es que, los vecinos de Gavá se han percatado de un incremento exponencial delictivo que sufre, no solamente su localidad, sino los sectores aledaños, y que pone en peligro tanto a cualquier vecino en la noche como a una niña sola.

"Nosotros no queremos que esté aquí porque nos da miedo. Tengo dos nietas y no les dejamos que pisen la calle. O sea, hemos de tenerlas encerradas", explica una de las vecinas. "Hasta ahora los niños no pueden andar solos por ninguna parte. Se ha convertido en una zona muy difícil de estar aquí, con la paz y la tranquilidad que hemos disfrutado siempre", argumentaba otra.

Además de las agresiones, en Gavá hay un incremento de robos pues "a un vecino le robaron dentro de la casa". Sin embargo, la multitud les quita el miedo de lo que pueda pasar si se encuentran de frente con el agresor.

El perfil del violador del disfraz

Dos miembros de la patrulla, Edwin y Román, describen al susodicho en busca de ayuda. "Es un hombre evidentemente bastante promedio, con una estatura promedia de unos 1'75 o 1'80. Actualmente lo que se conoce es que va cambiando constantemente su aspecto poniéndose una peluca o poniéndose un bigote postizo", señala uno de ellos.

Siempre que lo han visto ha sido "acercándose a grupos de mujeres solas por el paseo de la playa, por la zona de la Pineda". Una zona bastante concurrida por la gente del pueblo y conocida como el bosque oscuro de Gavá porque no tiene ningún tipo de iluminación, ni ningún tipo de cuidados, aseguran.

Los vecinos tienen que hacer estos llamamientos y ejecutar ellos las patrullas porque en ningún momento tienen ayuda de la presencia policial, tal y como comprobó el equipo de 'En boca de todos': "Nos hemos visto la necesidad de salir a las calles para poder identificarlo". Sin embargo, es un hombre escurridizo porque "en el momento que se siente intimidado, se esconde, desaparece, vuelve a cambiar el look, lo vuelves a ver dentro de un par de días un poco cambiado".

Aun así, saben quién es por su modus operandi: "Estar detrás de las mujeres, buscando las víctimas más vulnerables en situaciones vulnerables". Y es que la patrulla refleja dos realidades: "Por un lado, el incremento exponencial delictivo en Gavá que es por esa razón que no hemos visto una obligación de crear estas patrullas de vigilancia urbanas y, por otro lado, la falta de elementos policiales".