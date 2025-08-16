Vecinos de Viana do Bolo, en Orense, se quejan de que nadie les ayuda con el fuego

En las imágenes se puede ver a los propios vecinos apagando lo que pueden con ramas

La Guardia Civil lleva dos días tratando de desalojar varios pueblos de la zona, pero los vecinos se niegan a salir

Si en muchos sitios los equipos antiincendios están saturados, en otros directamente no llegan, como en Viana do Bolo, en Orense, donde los vecinos se quejan de que no ha llegado absolutamente nadie para ayudarles. En las imágenes se puede ver a los propios vecinos apagando lo que pueden con ramas.

La Guardia Civil lleva dos días tratando de desalojar varios pueblos de la zona, pero los vecinos se niegan a salir. Prefieren estar en casa y en primera línea apagando el fuego como pueden porque si se van el fuego arrasará sus aldeas

Hasta 68 personas se encuentran confinadas en la provincia de Ourense como medida de protección tras los incendios que continúan activos en la zona y que han arrasado más de 42.000 hectáreas solo en esa provincia.

Por precaución, se precedió al confinamiento de diferentes vecinos de los núcleos de población de Mosteiro, o Bouzo y Vilar de Lebres, en el municipio de Trasmirás; Montederramo y Viloxe, en el municipio de Montederramo; Petín, Barxela y O Porto, el municipio de Petín; y San Julián, en A Rúa.

En cuanto a las personas que siguen evacuadas, hay unas 100 pertenecientes a la residencia de A Rúa, tres de la residencia de A Mezquita y 25 de la residencia de Chandrexa de Queixa.

También hay 15 personas evacuadas de San Fiz (A Veiga), ocho entre Pradocabalos, O Castro y Caldeliños, en Viana do Bolo; y cuatro entre Paradela y San Pedro, en Manzaneda.

Además, se han producido algunas evacuaciones voluntarias en Pradocabalos y O Castro, en el municipio de Viana do Bolo; en San Fiz, en A Veiga y en Roblido, en el municipio de A Rúa.