1.000 vecinos de Porto, en Zamora, pasan ya la segunda noche fuera de sus casas debido al incendio que afecta a la zona

La extinción del fuego en Porto está siendo muy complicada por la orografía, las temperaturas y la altitud de la zona

En Castilla y León el incendio más preocupante se encuentra en el municipio de Porto, al parecer provocado por un rayo a 1.200 metros de altitud y con mucho viento, como informa María Benito.

La situación en Porto sigue preocupando y, por eso, más de 1.000 vecinos permanecen desalojados fuera de sus casas. Cientos de los desalojados se encuentran en el albergue de Puebla de Sanabria donde esperan que la situación mejore.

Los desalojados y los trabajos de extinción

Entre los evacuados se encuentran personas de avanzada edad, niños y familias enteras que no saben en qué situación se encuentran sus domicilios. Esta es la segunda noche que pasan fuera de sus casas y aún no tienen previsión de volver a ellas.

Varias dotaciones de equipos de Emergencia permanecen en la sierra protegiendo a un centenar de vecinos que no quisieron salir de sus domicilios. Muchos de ellos se negaron a dejar sus hogares para proteger a sus animales.

La extinción del fuego en Porto está siendo muy complicada por la orografía, las temperaturas y la altitud de la zona que hace que las ráfagas de viento alcancen hasta los 80 kilómetros por hora.