Los incendios de Puercas y de Molezuelas, en Zamora, están "prácticamente controlados"

Los incendios forestales de Puercas y de Molezuelas, en Zamora, están "prácticamente controlados", según ha indicado el delegado territorial de la Junta en la provincia, Fernando Prada, quien confía en que ambos puedan bajar de nivel en las próximas horas, particularmente el de la zona de Aliste.

"Hay que esperar para ver la evolución y ver si puede ser esta tarde", ha señalado el representante político en una atención a medios que ha tenido lugar sobre las 10:30 horas de este viernes, 15 de agosto, en las dependencias de la Junta en la capital de la provincia.

Respecto a la situación del incendio procedente de Ourense que amenaza a la zona de la Alta Sanabria y que mantiene desalojados a los vecinos de las localidades zamoranas de Castromil, Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto, Prada ha precisado que son 218 las personas de estos lugares que han dormido acogidas en las dependencias habilitadas en Puebla de Sanabria.

"Por el momento, no se ha visto afectada ninguna vivienda, lo cual es una situación tranquilizadora para las personas", ha subrayado Prada, que ha sido muy insistente a la hora de señalar que la gente cumpla las órdenes de desalojo.

Además, como información de servicio público, Prada ha explicado que los medios aéreos acudirán de manera frecuente al Lago de Sanabria durante este viernes para realizar cargas, lo que podría condicionar el baño en la zona, habitualmente muy concurrida en estas fechas.

Por otra parte, el delegado territorial ha confirmado que siguen cortadas las carreteras ZA-101 y ZA-102 y ha confiado en que los esfuerzos para controlar el fuego den sus frutos cuanto antes.

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio forestal declarado en Porto (Zamora) al poder suponer impacto relevante en el patrimonio natural o en la socioeconomía de la zona, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Mensaje Es-Alert por un fuego en León

El uso del sistema de comunicación masiva de una emergencia a través de los teléfonos móviles Es-Alert ha vuelto a ser utilizado este viernes por segunda vez en esta campaña contra los fuegos en Castilla y León para alertar del incendio forestal declarado en Barniedo de la Reina, en la comarca de Riaño en León, y que se encuentra en nivel 2.

La directora de la Agencia de Protección Civil de esta comunidad autónoma, Irene Cortés, ha informado en sus redes sociales de este envío masivo a los habitantes de esta zona.

El mensaje alerta de la existencia de grave peligro por incendio forestal e indica que se debe abandonar toda la actividad en el monte y evitar el tránsito por caminos y senderos. Además, pide seguir las instrucciones de las autoridades.

Este pasado jueves se utilizó por primera vez este mensaje de aviso masivo para convencer a un millar de vecinos de Porto, en Zamora, para que abandonaran sus hogares por el incendio forestal que desde la provincia de Ourense ha llegado a la de Zamora.