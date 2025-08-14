La ola de incendios ha devastado más de 60.000 hectáreas en todo el país, golpeando con fuerza a León, Zamora y Ourense

Detenido un hombre por provocar el incendio que arrasó 4.000 hectáreas en Puercas, Zamora

LeónEl paso de las llamas ha dejado desolación también dentro de los corazones de muchos. Entre ellos está el explorador y montañero Jesús Calleja, natural de León. La oleada de incendios que está arrasando el país golpea especialmente a su provincia y, tras observar las zonas afectadas, no ha podido contener las lágrimas.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el aventurero de Cuatro ha roto a llorar por todo lo que está ardiendo en una tierra que conoce tan bien. "Horrible, de verdad horrible", lamentaba. Él mismo habla de terrorismo medioambiental. "Lo es. Son incendios provocados", asevera.

Una intencionalidad inexplicable: ¿Qué te arrastra a hacer eso?

Y es que, ante esta clara intencionalidad de muchos de los fuegos, Calleja se pregunta lo que la mayoría: "¿Cómo hemos podido llegar aquí? ¿Cómo se nos ha ido la pinza a los humanos?". Los expertos apuntan a los diversos factores que han llevado a una situación tan compleja, entre ellos la falta de medios, unos bosques descuidados y el azote imparable del viento y la ola de calor. Pero hay uno inexplicable, dice el montañero. El que algunos decidan prenderle fuego a un bosque: "De verdad. ¿Cuál es la razón que te arrastra a hacer eso?".

Ourense y Zamora, además de Cáceres, son las otras provincias que preocupan en estos momentos. El incendio de Oímbra ha devorado 20 casas en la aldea de A Caridade y las llamas avanzan sin control por las montañas del Macizo Central. Por su parte, el fuego de Molezuelas ya es el que más hectáreas ha quemado en España desde que hay registros. La oleada de incendios ya deja al menos dos muertos y hay una decena de heridos, entre ellos brigadistas.