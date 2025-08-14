Esta detención se suma a la registrada la pasada semana por el incendio de Mombeltrán, Ávila

La Guardia Civil ha detenido esta mañana a un hombre como supuesto responsable del incendio forestal que ha quemado unas 4.000 hectáreas de varias localidades y que se originó en Puercas de Aliste, que pertenece al municipio zamorano de Gallegos del Río. Informa en el vídeo María Benito.

Esta detención se suma a la registrada la pasada semana por el incendio de Mombeltrán (Ávila), donde un trabajador de extinción de incendios ha ingresado ya en prisión provisional, comunicada y sin fianza como supuesto autor del incendio que arrasó unas 2.200 hectáreas el pasado 28 de julio. Y a otra investigación abierta ayer contra otro hombre en la provincia de León, ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

En el caso del detenido en Mombeltr�án, se trata de un hombre de 55 años, vecino de esa comarca abulense, que permanece en prisión provisional desde este martes, tras una solicitud de la Fiscalía, al considerar que el delito del que se le acusa -incendio forestal intencionado- es lo suficientemente grave como para adoptar esta medida cautelar y teniendo en cuenta la confesión del propio detenido, que ha reconocido los hechos.

Otro detenido en Filiel, León

Por otra parte, la Guardia Civil abrió ayer una investigación contra un hombre de 58 años como presunto autor de un incendio forestal por imprudencia grave en la localidad de Filiel, en el término municipal de Lucillo (León).

Este incendio se declaró el pasado 10 de agosto poco antes de las dos de la madrugada, durante la celebración de una verbera celebrada en la localidad, cuando el ahora investigado lanzó una bengala/cohete que provocó el inicio de las llamas.

Este pudo ser extinguido, alcanzó una extensión de 2 hectáreas de matorral y arbolado y se acercó peligrosamente a las proximidades de la localidad. La Guardia Civil mantiene las gestiones e investigaciones de todos los incendios forestales, con el fin de recabar indicios e informaciones necesarias para el esclarecimiento de las causas de los mismos, e identificar a los posibles autores.

A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas. Además, durante el mismo periodo han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales