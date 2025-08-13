Las grandes aseguradoras han comenzado a recibir los primeros partes de los múltiples incendios producidos en España

Las penas a las que se enfrentan los pirómanos: ya hay 25 detenidos en lo que va de verano

Todos estos incendios apuntan a que 2025 va a marcar récord de superficie quemada en explotaciones agrarias y ganaderas. Agroseguro, ha calculado que la superficie asegurada y siniestrada a estas alturas ya supera a la que se registró en todo 2022, que es el peor año de los últimos seis en España.

Entonces, las indemnizaciones de los seguros agrario y forestal cubrieron los daños que se habían producido por el fuego en más de 15.700 hectáreas. En lo que llevamos de año ya se han superado las 18.000. Este número va a continuar aumentando porque hay muchos incendios todavía activos. No se puede valorar los daños correctamente hasta que no se hayan extinguido, ya que todavía pueden quedar alguna que otra ola de calor. En cualquier caso, ya calculan que las indemnizaciones totales van a superar los 2.500.000 de euros.

En los incendios se han producido daños provocados por el fuego en plantaciones. Habiendo creado cortafuegos preventivos el seguro agrario ofrece también cobertura en los años que hayan sufrido las cabañas ganaderas aseguradas, pero la mayoría de los que se contratan lo único que cubren es la retirada y la destrucción de los cadáveres. Muy importante es recordar que a efectos del asegurado, no le afecta para nada que el incendio haya sido.

Las aseguras han recibido los primeros partes

Aunque todavía no se puede estimar el gasto, ya están llegando los primeros partes de los seguros. Así lo confirman las grandes aseguradoras. Mapfre, por ejemplo, nos ha dicho que está empezando ya a recibir los partes de los afectados de fuegos en viviendas y también en negocios.

Sobre todo, recordamos, el seguro cubre a quien haya contratado previamente una póliza. Por eso, desde las aseguradoras lo que recomiendan es ponerse cuanto antes en contacto con su aseguradora para ver exactamente qué daños cubre la póliza y agilizar cuanto antes todos los.