El funeral oficiado en La Bañeza, León, por la muerte del joven de 35 años Abel Ramos, afectado por las llamas del incendio que se inició en Zamora y atravesó después a la provincia de León, se ha convertido en un emotivo recuerdo de sus vecinos también para Jaime Aparicio, cuyo fallecimiento en las mismas circunstancias se ha confirmado hoy. Informa en el vídeo Marcos Vaz.

A primera hora de la mañana la Junta de Castilla y León ha informado de la muerte de esta segunda persona, primo de la primera víctima y que en el momento de sufrir las quemaduras combatía junto a él las llamas en Nogarejas (León), después de que el incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda saltara a territorio leonés.

Aunque inicialmente fue ingresado en el Complejo Hospitalario de León, en estado crítico y con el 85 por ciento de su cuerpo quemado por las llamas, Jaime Aparicio finalmente fue trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital Río Hortega de Valladolid, donde finalmente ha muerto al no poder superar las lesiones causadas por el fuego.

Más de 2.000 vecinos en la plaza Mayor de La Bañeza

La plaza Mayor de La Bañeza (León) ha congregado a más de 2.000 vecinos de la comarca para despedir a Abel Ramos en un multitudinario funeral, que ha comenzado con varios minutos de aplausos a la llegada del féretro, en un ambiente emocionado al tener reciente también la confirmación de la muerte de su primo.

El funeral se ha iniciado con el féretro colocado en el atrio de la iglesia de Santa María, para facilitar la participación de quienes han llenado la plaza.

Los asistentes han hecho un pasillo por el que han pasado tres coches fúnebres, dos que portaban flores y un tercero con el féretro de Abel Ramos, cuyo funeral ha proseguido después en el interior del templo.

Joven empresario y motero

En el exterior de la iglesia los vecinos lloraban la pérdida de un joven empresario de la comarca, que tenía una empresa de construcción y que era un apasionado de las motocicletas, lo que le llevó a ser vicepresidente del Motoclub de La Bañeza.

"Una buena persona. Demasiado buena, si no hubiera sido buena no le habría pasado esto", lamentaban algunos de los asistentes, al tiempo que destacaban que "siempre estaba involucrado en las actividades que se desarrollaban en la Bañeza", como la organización del Gran Premio de Velocidad del pasado fin de semana.

Como consecuencia de las trágicas circunstancias que vive la comarca, el Ayuntamiento de La Bañeza ha suspendido casi todos los actos festivos previstos para hoy y ha trasladado su pésame a la familia y amigos de ambos.