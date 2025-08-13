En una visita a las obras ferroviarias del AVE en Almería, el ministro Bolaños asegura que al PSOE "las emergencias le pillan trabajando"

Las penas a las que se enfrentan los pirómanos: ya hay 25 detenidos en lo que va de verano

AlmeríaLa oleada de incendios forestales que vive el oeste del país estos días ha llegado de lleno al plano político. La polémica empezaba el pasado lunes cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recriminaba a los gobiernos autonómicos populares, en concreto al de Castilla y León, su ausencia ante la crisis.

Ante las críticas a sus expresiones, Puente ha aclarado este miércoles desde una visita a las obras del AVE en Almería que no quiso frivolizar con el sufrimiento de los afectados. Por su parte los presidentes populares defienden su gestión, pese a que algunos se encontraban, efectivamente, veraneando lejos de sus comunidades. La ministra de Transición Ecológica, Aagesen, llamó a unir fuerzas frente a los incendiarios.

Desde el PSOE afirman que a ellos "las crisis les pillan trabajando"

El ministro Puente se mostraba combativo este miércoles en una visita institucional a las obras del AVE en Almería. Se defiende de los que critican por frívolos sus tuits, que tachaban de tardía la reacción del presidente de la Junta de Castilla y León, al que los incendios pillaron de vacaciones en Cádiz. "Dicen que yo me he cachondeado de los incendios. Yo no me he cachondeado de nada. Ni he hecho ninguna broma con nada. Porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación", ha aclarado.

A su lado Bolaños, ministro de Presidencia, se mostraba más diplomático y le echaba una mano. "A nosotros, las emergencias y las crisis, nos pillan trabajando al pie del cañón. En una hora nos activamos todos", asegura, y cuestiona si el partido popular actúa con la misma eficacia: "Pregunten si esto de 'estar al pie del cañón cuando se producen las emergencias y las crisis' sucede siempre y con todos los gobiernos de todos los colores".

La polémica en redes salpica al Mazón que pasó la DANA en 'El Ventorro'

Los tuits de Puente sonaron a broma para muchos. "¿Te ha contado que tal por Cádiz?", le contestaba a Feijóo tras afirmar este que estaba en contacto con Mañueco. "En León la cosa calentita", seguía. El popular no tardó en responder. "Si un ministro de mi partido bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata", aseguró.

Las redes, especialmente X (Twitter), no han hecho más que alimentar la polémica. Muchos han recordado que, hace no tanto, la DANA asolaba Valencia mientras el presidente Mazón disfrutaba de una comida en el restaurante 'El Ventorro'. Otros coincidían en que las declaraciones del socialista eran totalmente inapropiadas.

Los presidentes del PP "no entran al juego" y defienden su labor

El popular Mañueco se ha referido a la polémica tras reaparecer en un acto. Defiende su gestión en los 14 fuegos activos de su comunidad y asegura que no piensa entrar en el juego de Puente. "Voy a prescindir totalmente de entrar en el juego frívolo de quienes son capaces de utilizar el sufrimiento de las personas creyendo que así van a obtener rédito político".

También ha tenido palabras sobre la comentada presencia el pasado domingo del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en Gijón, en una comida. Ha recordado que se trataba de un acto institucional, y que entonces la situación de los incendios "parecía controlada".

Elías Bendodo, también del PP, ha ido más allá. Ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes por sus publicaciones. Dice que "se dedica a insultar en redes sociales y el otro día se reía del conjunto de los andaluces".

La ministra Aagesen llama a colaborar

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha optado por alejarse de la trifulca. Subraya la importancia de la colaboración institucional. "Lo que tenemos que hacer es trabajar todos de forma coordinada para lo más importante. Y lo más importante ahora es la extinción de los incendios", sostiene.

Aagesen ha reclamado a las comunidades que apuesten por invertir en equipos profesionales que trabajen durante todo el año para evitar las oleadas de incendios veraniegos.