Quintanilla de Flórez, en León, despide a Jaime, el segundo voluntario muerto en los incendios

Jaime Aparicio regentaba el bar del pueblo y con su actuación quería evitar que las llamas llegasen a Quintanilla de Flórez

La pequeña localidad leonesa de Quintanilla de Flórez, de apenas 20 habitantes, ha despedido este viernes a Jaime Aparicio, el voluntario de 37 años que no pudo superar las graves quemaduras que sufrió en el 85% de su cuerpo mientras intentaba apagar el incendio de Nogarejas y terminó falleciendo en el hospital este jueves.

El funeral de Jaime llega un día después del de su primo, Abel Ramos, primera víctima mortal de estos incendios que murió este pasado martes cuando los dos combatían las llamas como voluntarios en el incendio de Nogarejas.

El funeral se ha celebrado en la parroquia del municipio, con capacidad para unas pocas personas y que ha tenido que seguirse desde el exterior por parte del centenar de amigos, familiares y vecinos que han dado su último adiós a este hombre, segunda víctima mortal de los incendios en la provincia de León.

Jaime Aparicio vivía de forma permanente en esta pequeña localidad leonesa en la que regentaba el bar del pueblo y con su actuación quería evitar que las llamas llegasen a Quintanilla de Flórez.

Varios minutos de aplausos han recibido a los dos coches fúnebres, el que portaba las flores y del que han sacado el féretro con el cuerpo de Jaime para entrar, a hombros de amigos y familiares, a la parroquia de la localidad.

Siguen en estado crítico cuatro de los seis heridos

Los cinco heridos que permanecen ingresados por graves quemaduras en el hospital Universitario Río Hortega de Valladolid continúan sin cambios clínicos significativos en las últimas 24 horas -cuatro en estado crítico y uno grave-, mientras que el sexto ingresado en el Universitario de Getafe (Madrid) permanece estable y ha experimentado una evolución positiva.

De estos seis heridos, cuatro resultaron en Abejera (Zamora) por el incendio que comenzó en Puercas de Aliste al intentar huir de las llamas, y los otros dos en La Bañeza (León).

La Junta de Castilla y León ha detallado que de los cinco pacientes que están en el hospital de Valladolid, tres de ellos están en estado crítico en la Unidad de Quemados, de referencia autonómica, y otros dos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) convencional, uno de ellos en estado crítico y otro con pronóstico grave.

En concreto, se trata de una mujer de 56 años con el 48% de superficie corporal quemada (crítica), un hombre de 36 años con el 50% quemado (crítico), otro hombre de 64 años con el 35% (crítico) y un hombre de 80 años, con el 15% (crítico). Además, una mujer de 77 años, con el 10% de su superficie corporal quemada, está grave.

Por otra parte, el sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17% de su cuerpo y que fue trasladado a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe, permanece estable dentro de la gravedad, con evolución positiva en las últimas horas.