El fuego complica el inicio de la Operación Salida, con 12 carreteras cortadas, y cancela el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid

El incendio de Molezuelas en Zamora ya es el peor de la historia de España: 38.000 hectáreas calcinadas

La ola de incendios de este mes de agosto en España deja más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados. Este jueves, destacan los incendios de Ourense, Zamora y Jarilla, en Extremadura, que siguen sin control, a los que se suman otros nuevos en Argañán (Salamanca), Valencia y Málaga. En León, la situación ha mejorado.

Además, los incendios siguen complicando el inicio de la Operación Salida, con 12 carreteras cortadas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su boletín de las 18:00 horas, mientras que, a esa misma hora, Renfe informaba en sus redes sociales de que quedaba cancelada de forma definitiva para todo este 14 de agosto la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a la ola de fuegos.

"Suspendidas todas las circulaciones entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de hoy debido a la evolución de los incendios que afectan a este trayecto", especifica el mensaje publicado este jueves, que deja más de 9.000 personas desalojadas.

En estos momentos, las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de 13 incendios en cinco comunidades autónomas.

En este contexto, el Gobierno central descarta declarar el estado de emergencia, aunque el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha asegurado que el Gobierno actuará si a alguna comunidad autónoma "se le va de las manos" el control de los incendios.

Castilla y León es la comunidad más afectada y contabilizaba a primera hora de la tarde un total de 18 incendios activos, de los que ocho están catalogados con el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, dos en el índice 1 y el resto se encuentra en nivel 0, según refleja la web del Infocal consultada por Europa Press a las 14.30 horas.

Dos víctimas mortales en León se suman a la de Tres Cantos

En esta comunidad se ha registrado el segundo fallecido de esta ola de incendios: un voluntario de 36 años que resultó herido el pasado lunes en las labores de extinción del fuego de León en el que ya perdió la vida otra persona cuando colaboraba con los equipos de extinción. Estas dos víctimas mortales se suman al fallecido en Tres Cantos (Madrid).

Más de 11.000 hectáreas han ardido en Zamora desde el domingo por la tarde, cuando se inició el incendio de Molezuelas de la Carballeda, a las que suman las 4.500 hectáreas de Puercas de Aliste. Precisamente, la Guardia Civil de Zamora ha detenido esta tarde a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al provocar el incendio forestal originado en esta localidad, fuego de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

Otras de las provincias más afectadas por el fuego es León, aunque las condiciones más favorables han hecho posible que regresen a sus casas a los vecinos de Quintana del Marco --100 personas--; Villanueva de Jamuz --300--; Quintana del Marco --180--; Santa Elena de Jamuz --150--; Santa Elena de Jamuz --1.200 evacuados--; Cebrones del Río --80--; Alija del Infantado --60-- y Alija del Infantado --600--. También pueden volver los vecinos de Altobar de la Encomienda, Puente de Vizana y Ozaniego.

Una veintena de localidades siguen evacuadas en León

No obstante, siguen evacuadas en torno a una veintena de localidades y la Guardia Civil ha procedido al corte de tráfico de la N625 entre León-Santander, que discurre entre los municipios leonesas de Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, que se confinan, debido al avance del incendio forestal declarado en la localidad de Barniedo de la Reina, en la comarca de Riaño, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En Salamanca, se ha levantado el confinamiento de urbanizaciones afectadas en el término municipal de La Alberca, decretado con motivo del incendio de gravedad 2 (IGR 2) que se había reactivado en la zona. También se ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Gallegos de Argañán (Salamanca).

En Ourense, los dos fuegos sin control que arrasan Chandrexa de Queixa, en las parroquias de Requeixo y Parafita, se han juntado este jueves en un único gran incendio forestal que suma 10.500 hectáreas. Esto lo convierte ya es de los mayores de la historia de Galicia desde que hay registros, igualado con el de Valedorras (10.500 hectáreas) de la ola de 2022, en el que se produjo el de más magnitud: el de O Courel (Lugo), con 11.800 hectáreas.

De los mayores incendios de la historia en Galicia

En la provincia de Ourense están activos media docena de fuegos, en donde también se han unido los dos que había en el municipio de Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro, hasta 2.200 hectáreas.

El segundo de mayor tamaño actualmente en Galicia es el de Oímbra, A Granxa (5.000 hectáreas, parte de ellas en Monterrei), con 140 personas confinadas en el núcleo de A Madalena y tres brigadistas municipales heridos con quemaduras. Le sigue el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (4.500 hectáreas), con medio centenar de ancianos desalojados de una residencia.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural da por estabilizados, todavía sin controlar, los fuegos de Ourense capital, parroquia de Seixalbo (100 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); Montederramo, paroquia de Paredes (120 hectáreas); y Vilardevós, parroquia de Moialde (40 hectáreas); y Dozón, parroquia O Castro (400 hectáreas).

4.600 hectáreas quemadas en Jarilla

El incendio en Jarilla (Cáceres) ha sufrido este jueves reactivaciones "importantes" aunque se confía en tener "mejores noticias" al final del día, ya que, al contar con condiciones meteorológicas más favorables de las esperadas, los efectivos podrán seguir con las tareas de extinción de una "manera óptima" a lo largo de la tarde.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Cecopi desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura instalado en La Granja (Cáceres).

Del mismo modo, Bautista ha señalado que se mantiene el nivel 2 del Infoex y la situación operativa 2 del Infocaex en toda la comunidad y, a petición de la presidenta de la Junta, María Guardiola, se va a sumar una sección más de la UME, que llegará bien a este incendio o a otro que se pudiera producir.

El incendio de Jarilla ha arrasado unas 4.600 hectáreas, con un perímetro de 47 kilómetros y, aunque en este momento no se puede hablar de estabilización del perímetro, sí se podría empezar a hacerlo a las 21,00 horas durante la próxima reunión del Cecopi, ha avanzado el consejero.

Perimetrado en Valencia

Los bomberos han conseguido perimetrar el incendio de Teresa de Cofrentes (Valencia), que afecta a una zona de aproximadamente 13 kilómetros y 504 hectáreas según la primera estimación provisional, y trabajan durante este jueves por la tarde en sofocar "alguna pequeña reproducción" de las llamas. Sigue preocupando la zona sureste porque es la más abrupta y de difícil acceso por tierra.

Así lo han trasladado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el director del puesto de mando avanzado (PMA) y oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Juan Carlos Escudero, en declaraciones a los medios desde el PMA en Teresa de Cofrentes.

Por otro lado, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía trabaja contra un fuego declarado en un paraje del municipio malagueño de Mijas.

Ya han ardido unas 115.598 hectáreas en España durante la ola de incendios de este mes de agosto, casi el triple que durante el resto de 2025, según cifras del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés).