El Estado invierte mucho menos dinero en prevención de incendios que hace años: los motivos

Josep Vilalta, subinspector de Agents Rurals, ofrece los consejos que evitarían gran parte de los incendios

Según los ingenieros forestales es importante evitar el abandono del monte, evitar que se convierta en gasolina cuando se dan las condiciones climáticas desfavorables. Pues bien, la inversión del Estado y de las comunidades en prevención ha caído casi a la mitad en los últimos años, de los 364.000.000 de euros de 2009 se ha pasado a 175.000.000 en 2022, y eso que la prevención sale mucho más barata que la extinción, o eso dicen los expertos.

La Asociación Forestal Andaluza (AFA) ha llamado la atención este miércoles sobre el abandono rural y el sistema de prevención como posibles causas de los incendios, toda vez que ha achacado al Gobierno andaluz la falta de prevención. "La Junta no lo está haciendo bien; se está enfocando en la extinción", asegura su presidenta, Llanos García.

Los incendios forestales se han extendido por Andalucía en plena ola de calor con fuegos de mucha virulencia, especialmente, en Tarifa (Cádiz) y Jabugo (Huelva), y en declaraciones Llanos ha apuntando que las autoridades "se enfocan en dar un analgésico sin importarle el origen de la enfermedad, que reside en la falta de gestión del monte y el abandono del mundo rural".

Sobre le prevención de incendios

Al respecto de la prevención de incendios, la presidenta ha subrayado que "un monte bien planificado, con población que vive por y del mismo, será más complicado que arda". Con esto, García ha asegurado que el operativo de extinción "tendrá más oportunidades para controlarlo de forma más rápida y más segura". Pese a que el incendio en la Sierra de la Plata (Tarifa) no llegó a quemar viviendas de la Urbanización de Atlanterra, García ha criticado que "se están dejando que los incendios lleguen a las puertas de los pueblos y urbanizaciones por la falta de gestión de los montes que los rodean".

"En los últimos años se están haciendo muchas inversiones en extinción, pero las inversiones en gestión forestal son muy escasas", ha apostillado García, antigua Jefe de Operaciones de Extinción durante cuatro años en el Infoca.

Incidir en actuaciones de prevención

Más allá de esa falta de gestión forestal a la hora de incidir en actuaciones de prevención, la representante de la asociación ha insistido en la necesidad de "potenciar los aprovechamientos y trabajos en el monte", así como " invertir en los pueblos y en las economías locales para dar facilidades a la población rural de cara a realizar esos trabajos".

En este sentido, ha explicado que "todas las actuaciones que eliminen materiales vegetales en el monte hace que los incendios sean menos virulentos y mucho más fáciles de controlar cuando ya están activos". "Hay que invertir en los pueblos y fijar población", añade la máxima portavoz de la Asociación Forestal Andaluza. "En la planificación forestal, se contemplan actuaciones como claras, clareos, talas que disminuyen la carga de combustible y que ayudan a que nuestros montes se rejuvenezcan, se renueven, se mantengan en buen estado fitosanitario y se aprovechen económicamente", ha especificado García.

De hecho, la presidenta ha recordado, al respecto del abandono rural, que "uno de los objetivos en el origen del Plan infoca fue la fijación de población al medio rural y potenciar ese medio, así como los aprovechamientos que surgen de él".