Josep Vilalta, subinspector de Agents Rurals, ha explicado qué hay que hacer para evitar los incendios o para huir de ellos

Es importante seguir los consejos de Protección Civil si nos vemos atrapados por el fuego. Estos son sus consejos: si nos pilla un incendio forestal, lo primero que hay que hacer es huir, siempre en dirección opuesta a la dirección del humo. Respirar por la nariz intentando, si es posible, cubrirla con un trapo mojado. Huir siempre cuesta abajo y no intentar cruzar las llamas para no quedar atrapado. Hay también recomendaciones que pueden ayudar a prevenir un desastre. Así está.

Día tras día nos sobresaltan imágenes como la de los vecinos desalojados, paisajes calcinados, pero un porcentaje elevado de estos incendios podrían evitarse si se siguiesen los consejos de los profesionales: "En general, el 90% de los incendios son provocados directa o indirectamente por factores humanos", explica Josep Vilalta, subinspector de Agents Rurals.

En periodos de alto riesgo no podemos encender ningún tipo de fuego en zona forestal ni a 500 metros alrededor: "Está totalmente prohibido lanzar objetos encendidos también a masa forestal y los 500 metros, como por ejemplo colillas desde un vehículo, cualquier tipo de pirotecnia".

Los consejos del agente profesional

Si tenemos jardín hay que mantenerlo limpio de vegetación que pueda prender: "Y luego guardar estos 2 metros de protección a las fachadas, donde no se recomienda que haya materiales combustibles que pueden favorecer el incendio en la casa".

Cuando el peligro es extremo, debemos suspender las excursiones a ciertos espacios naturales: "Para evitar que haya atrapamientos o que incluso esta afluencia de gente aumente el riesgo de incendio".

Los profesionales hacen inspecciones de prevención durante todo el año y advierten que la tendencia a la baja de actividades como el pastoreo les complica el trabajo: "Los bosques tienen mucha más vegetación de la que sería normal y esto facilita la propagación de estos incendios"