Los vecinos del pueblo de Cabellobezosa se negaron a abandonar sus casas para salvar su patrimonio frente al fuego

En Cáceres el incendio de Cabellobezosa está totalmente descontrolado ya han ardido 4.000 hectáreas. Las rachas de viento están siendo muy fuertes y los servicios de emergencia han tenido que rescatar a varios vecinos atrapados.

Los vecinos, tras ser rescatados, fueron trasladados al polideportivo de Plasencia. Hablamos de un incendio que se está complicando. Son 46 km de incendio, más de 4.600 hectáreas arrasadas y varios cortes de carretera. Por ejemplo, la autovía A-66 está cortada en un tramo de 25 km. Se suma un nuevo confinamiento, el de Oliva de Plasencia, a esos tres pueblos que ya estaban evacuados. Ahora mismo estamos viendo algunos de los vecinos de estos pueblos.

Estos vecinos de Cabellobezosa no querían abandonar sus casas. Hoy hemos podido hablar con ellos y nos han contado los motivos de por qué no quieren irse de sus casas a pesar del riesgo del incendio: "Están evacuados en casa sin salir, las últimas noticias que tenemos de ellos es que están con la UME"

"Es una irresponsabilidad, está claro, es decir, la gente intenta salvar sus bienes, su patrimonio o lo que sea, sin hacer caso a las autoridades, pero vamos, yo entiendo que la gente le cuesta trabajo, es decir, abandonar mi casa, abandonarlo todo, pero primero está la vida y creo que en estos casos lo que hay que hacer es obedecer y marcharse"

Abierta una vía de escape para los vecinos atrapados

Los vecinos de Cabellobezosa, Cáceres, que aún permanecían en sus domicilios tras no atender la orden de evacuación de la pasada madrugada por el incendio de Jarilla podrán salir tras abrirse una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha informado de la apertura de esta vía de evacuación a través de un mensaje en redes sociales en el que ha rogado a los vecinos que sigan las instrucciones de la autoridad.

El dispositivo organizado está compuesto por efectivos de la Guardia Civil, de Protección Civil, una ambulancia de soporte vial básico, transporte adaptado de 9 plazas y un vehículo de intervención rápida 4x4. El punto de encuentro para la recogida será la marquesina de la parada del autobús a las 21,15 horas, ha señalado la presidenta extremeña, quien pide, "por favor, máxima colaboración".