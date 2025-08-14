El fuego ya ha calcinado 38.000 hectáreas, por encima de las 35.000 del incendio de las minas de Riotinto en Huelva en 2007

Detenido un hombre por provocar el incendio que arrasó 4.000 hectáreas en Puercas, Zamora

El incendio de Molezuelas, en Zamora, ya se habría convertido en el mayor incendio de la historia de España, al menos desde que hay registros, que comenzaron en 1968. Este incendio sigue activo y arrasado 38.000 hectáreas y se esperan bastantes más. Informa en el vídeo Montse Ávila.

Hasta ahora, este ranking lo encabezaba el incendio de las minas de Riotinto en Huelva en 2007, que calcinó 35.000 hectáreas, seguido del de Losacio en 2022 en Zamora, con 31.000 hectáreas. Este se inició con la caída de un rayo.

Zamora con León vuelve a ser la provincia más castigada. La imagen desde el aire es completamente desoladora. Y es que desde hace una semana la Comunidad Autónoma está atrapada por una impresionante cortina de humo.

Desde el 5 de agosto el fuego ha arrasado casi 85.000 hectáreas

Ya se habla del peor incendio forestal de la historia de España desde que hay registros. La lucha incansable de vecinos, efectivos de la UME y bomberos no ha sido suficiente para frenar un incendio que empieza en Molezuelas, Zamora y poco después salta a León. Un cambio de provincia que supone más de 38.000 hectáreas calcinadas.

Solo en una semana de crecimiento de los incendios en España ha provocado una gran subida en el número de hectáreas quemadas. Desde el 5 de agosto se han calcinado casi 85.000 hectáreas, rozando las 150.000 en lo que va de año. En un país que parece consumirse poco a poco por las llamas.