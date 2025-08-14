El corte coincide con la segunda operación salida de agosto y está causando momentos de tensión en estaciones como Chamartín

¿Por qué los vecinos de Cabellobezosa arriesgaron su vida ante el fuego?

Compartir







MadridLa oleada de incendios que afecta especialmente al noroeste peninsular está afectando a la circulación de trenes entre Galicia y Madrid. Desde la tarde del miércoles el tráfico ferroviario que une estas dos comunidades y Castilla y León está suspendido. En la madrileña estación de Chamartín no dejan de acumularse viajeros que observan como su tren está cancelado. Según informan Carla Infiesta y Sara Baos, se están viviendo momentos de tensión e incertidumbre.

Renfe ha restablecido la circulación durante un breve periodo de tiempo durante la mañana de este jueves. A las 10:00 horas partían varios trenes pero solo una hora después un nuevo fuego obligaba a cortar el tráfico otra vez. El incendio, entre las estaciones de A Gudiña-Porta de Galicia y Puebla de Sanabria ha mantenido a cientos de pasajeros en esta última. Para ellos se han facilitado autobuses.

PUEDE INTERESARTE En 2009 se gastaron 364 millones en prevención de incendios frente a los 175 millones de 2022 nueva

Los viajeros se acumulan en Chamartín cargados de incertidumbre

A media tarde del jueves la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia continúa cerrada. Casi ningún tren ha podido salir hoy desde la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor. Hasta ella llevan horas llegando un gran número de viajeros que se encuentran con que sus trayectos están cancelados y que no pueden ir a sus destinos o volver a sus casas.

Por todas partes se acumula gente cansada de esperar por los retrasos. Y es que el incidente coincide con la segunda operación salida de agosto y ha provocado que muchos la pasada noche tuvieran incluso que quedarse a dormir en la estación. "No pudimos coger el tren y tuvimos que coger una habitación de hotel", cuenta a Noticias Cuatro una viajera gallega.

Algunos le echan paciencia, otros reservan alojamiento para más noches

Pasan las horas y la desesperación se contagia: "Estamos todo el rato mirando el móvil porque es algo que no se puede predecir". Un ambiente de tensión que se ve acrecentado por la gran cantidad de gente que espera una solución. "Mira la paciencia que le estamos echando. No estamos puestos ni en la vía", se lamenta otro viajero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Algunos ya optan por retrasar su viaje, como otro grupo de jóvenes. "Ya venimos de cambiar los billetes", afirman. Ahora, el resto de pasajeros de otros trayectos cruzan los dedos porque la situación no les salpique a ellos: "Estamos esperando de Valencia y va con un poco de retraso. Esperemos que nosotros no tengamos ese problema". Todos aquí esperan que la vuelta a la calma llegue lo antes posible.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Vuelve a funcionar el tren que une El Escorial con Ávila

Los incendios también han causado esta semana cortes en la línea de tren que conecta Ávila con el Escorial. Tras varios días sin servicio, la mañana de este jueves ha reanudado su actividad. Un tramo de unos tres kilómetros resultó afectado por el fuego.