Los brigadistas son uno de los equipos que están en primera línea en la lucha contra los incendios y cuyas condiciones son cada vez más precarias

Los incendios de agosto en España dejan más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados

Llevamos ya cinco días combatiendo el fuego, cinco días en los que los medios y el esfuerzo no son suficientes para poder frenar el avance de estos incendios, los más devastadores de los últimos años. En Oimbra los vecinos utilizan todo lo que tienen a mano para tratar de apagar el fuego. El fuego le rodea y se preguntan dónde están los bomberos.

En ese momento, en Ourense se están quemando 20.000 hectáreas, hay siete incendios activos y un viento que cambia de dirección sin sentido. Aún así llegan Oímbra 13 técnicos, 31 agentes, 48 brigadas, 35 Motobombas, cuatro unidades de apoyo, siete helicópteros y ocho aviones. Es el despliegue solo para Oímbra, donde se están calcinando 5.000 hectáreas.

Todos coinciden, medios hay, pero estos incendios son virulentos y explosivos. El Presidente de la Diputación de Zamora, Voluntario contra el fuego desde hace más de 12 años, nunca había visto nada igual: "Son gente muy formada, muy preparada, muy bien equipada, pero qué bueno, también el fuego te tiene que dar oportunidades y estos días nos está dando las justas".

Las condiciones en las que trabajan los brigadistas

El viento tira por tierra todo el operativo, lo que se coordina por la mañana, los dos minutos no vale y lo sufren ellos: los brigadistas: "Hay que aguantar lo que se pueda, otra cosa no se puede hacer". "La cosa está muy fea, tenemos muchas horas de trabajo por delante", dicen dos de ellos.

Y no pueden bajar la Guardia: "Es un trabajo que luego, cuando de verdad se nos necesita, parece que va a cambiar las cosas pero luego no". "Estamos desbordados porque hay tres incendios grandes en León, dos en Zamora, otro en Palencia. El operativo está un poco colapsado9". Colapsados, trabajando con unas condiciones muy precarias porque vean esta es la nómina de un bombero forestal en Castilla y León se juegan la vida por 1.298 euros limpios al mes.