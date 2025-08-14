Una docena de detenidos y 38 investigados por la Guardia Civil por incendios este verano

Uno de los últimos arrestos se ha producido este jueves en la provincia de Zamora, por su presunta implicación en el fuego de Puercas

Los incendios rodean el Valle de Monterrei: aldeas quemadas, brigadas superadas y la comarca con el corazón en un puño

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas e investiga a otras 38 por su presunta implicación en los incendios forestales ocurridos desde el 1 de junio, según han indicado a EFE fuentes del instituto armado.

Uno de los últimos arrestos se ha producido la mañana de este jueves en la provincia de Zamora. Se trata de un hombre detenido como supuesto responsable del incendio que ha quemado unas 3.000 hectáreas en distintas localidades de la provincia tras un fuego que comenzó en Puercas de Aliste, perteneciente a Gallegos del Río.

Su arresto se une al de un trabajador de extinción de incendios, detenido la semana pasada y ya en prisión provisional por el incendio de Mombeltrán (Ávila), que arrasó unas 2.200 hectáreas.

El instituto armado investiga, entre otros, a una vecina de Cee (A Coruña), por dos presuntos delitos de incendio forestales en el municipio de Laxe. Por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña) la Guardia Civil investiga a otra mujer de 63 años.

Dos detenidos por provocar incendios forestales en Costa da Morte (A Coruña)

Además, La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, vecinos de Olveiroa (A Coruña), como supuestos autores de ocho delitos de incendios forestales en Costa da Morte.

Según ha informado este jueves la Guardia Civil, las detenciones se han realizado en el marco de la operación Coppair. La investigación, llevada a cabo por el Equipo Roca y el Equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se inició el pasado junio por la alta frecuencia de incendios forestales con un patrón similar en zonas como Camariñas, Cee, Dumbría, Vimianzo y Zas, en la provincia de A Coruña.

Los dos hombres supuestamente provocaban fuegos al quemar el cable del cobre robado del tendido telefónico para extraer el metal y venderlo en el mercado ilícito.

Quemaban en lugares apartados, rodeados de árboles para no ser vistos por testigos. Esto provocó múltiples incendios forestales que han causado daños por valor de 20.000 euros. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si los detenidos están implicados en otros hechos similares.