Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 13:11h.

Un hombre en estado de alcoholismo ha atacado este pasado jueves al sacristán de la catedral de Valencia y a varios feligreses

En la catedral de Valencia se ha vivido un incidente violento en torno a las 19:00 horas de este pasado jueves con un hombre en estado de alcoholismo. Este turista ebrio ha agredido al sacristán y a varios feligreses durante la celebración de una misa.

El hombre se quedó dormido en un banco de la parroquia y el sacristán le comentó que se tenía que marchar. El turista, extremadamente agresivo, comenzó a propinarle patadas y puñetazos mientras estaba oficiando la misa. Entre varias persones le pudieron inmovilizar y le expulsaron del lugar.

Un testigo que visualizó el ataque ha comentado todo lo que sucedió aquel día en la plaza y en la catedral de Valencia. "Estaba algo alterado. Escuché los gritos porque estaba gritando al otro lado de la plaza", ha señalado el vecino.

Fabián es el dueño de un bar aledaño a la parroquia y vio al turista gritando a varias personas: "El pasó gritando y luego entró. Pasaron 4 o 5 minutos de silencio y de repente empezaron a sonar alarmas".

"También fue intervenido por la Policía, pero por lo visto se calmó y le dejaron que siguiera", ha confesado Fabián. Sin embargo, tras agredir a los feligreses y al sacristán en la misa los agentes regresaron al lugar: "La Policía venía porque había agredido a alguien. Se notaba un poco descolocado, yo creo que había tomado o bebido algo".