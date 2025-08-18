Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 12:27h.

Los vecinos del pueblo de Albuñol se sienten muy dolidos por el altercado: "La iglesia la hicimos con mucha pena y sufrimiento"

El pasado domingo 17 de agosto un joven de 21 años y de nacionalidad extranjera era detenido por la Guardia Civil después de provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, una pedanía del municipio granadino de Albuñol. El fuego fue provocado alrededor de las 15:00 horas en la iglesia de Santiago y varias personas resultaron heridas tras intentar evitar los daños.

Los feligreses y vecinos del municipio se sienten ahora muy dolidos después de que el joven destrozase la iglesia con el fuego y también tras dar martillazos a los objetos del lugar. El joven cargó contra la pila bautismal, las sillas y contra el santo del pueblo.

El programa se ha trasladado hasta el municipio en donde se encontraba Hassan, el tío del detenido y Vicenta, una vecina del lugar. El tío ha explicado que su sobrino intentó agredirle tras intentar pararle cuando estaba dando martillazos: "Iba con el martillo e iba a pegarme. El niño está mal de la cabeza".

Vicenta ha mencionado que el sentimiento del pueblo entero es de rabia: "Estamos muy dolidos porque la iglesia la hicimos con mucha pena y mucho sufrimiento". Al tratarse de un joven magrebí el que cargó contra la iglesia, el presentador David Aleman le ha preguntado si están intranquilos por si sucediese algo parecido como en Torre Pacheco.

"Esto con el tiempo se irá viendo. Ahora mismo lo que hay aquí son vecinos buenos porque no se meten con nadie", ha señalado Vicenta. La anciana ha confesado que están angustiados por lo que pueda pasar: "Tenemos un poquito de miedo, como su tío y el resto del pueblo, pero sin envidias y sin coraje".

Vicenta ha dejado claro que lo primordial es reconstruir la iglesia y que está enfadados por lo sucedido: "Ahora tenemos el coraje de nuestra iglesia que nos la ha extraviado. Ahora tenemos esa rabia, como la tiene su tío y como la tengo yo".