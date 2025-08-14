Domingo Redondo expone en 'En boca de todos' cómo es su realidad tras exiliarse de España por el acoso de sus vecinos

Domingo Redondo tuvo la oportunidad de comprarse su casa a un precio difícil de creer para los tiempos que corren: 20.000 euros. Sin embargo, lo que él no se podía ni imaginar era el motivo por el que el coste era tan bajo. Ese eran sus vecinos, quienes desde que se mudó a la propiedad no dejaron de acosarle hasta que, finalmente, tuvo que irse de España en busca de la tranquilidad.

En 'En boca de todos' conectan con él para saber cómo se encuentra tras haber tomado esta decisión. ¿Podrá volver alguna vez a su hogar Domingo? ¿Piensa en vender la casa? Aquí te lo contamos.

El testimonio de Domingo Redondo

La víctima del acoso vecinal pudo irse de España porque un amigo de su mujer tenía una casa que no usaba y se la ofreció. "Quería irme porque tenía miedo", confiesa Domingo. Y es que sus vecinos, desde que llegó a la propiedad, se metían en su casa a escondidas para abrirle los grifos, por ejemplo, motivo por el que acabó yendo a denunciar.

Sin embargo, fue la propia Guardia Civil quienes le avisaron de que eran peligrosos porque tenían antecedentes al haber intentado envenenar animales, plantas y personas. "Me han atentado con explosivos, un arma larga, con veneno…", afirma en el programa. Hechos que actualmente están denunciados y condenados, asegura.

El episodio del explosivo

El presentador David Aleman siente curiosidad por cómo ocurrió el episodio del explosivo. Era "un explosivo de fabricación casera ignifugo", señala. Él se encontraba en el patio llamando al ayuntamiento para que recogiesen un mueble que quería tirar cuando de repente "me lanzaron un explosivo que hizo daño", asegura.

¿Volverá a España?

Los colaboradores de 'En boca de todos' le preguntan por su llamativo cambio físico ya que puede ser que haya querido estar irreconocible para sus acosadores. Sin embargo, este cambio se debe a un tratamiento que ha seguido la víctima para curarse "lesiones cutáneas producidas por el veneno". "Estoy mejorando y tengo la tranquilidad", asegura.

Desde que se exilió no siente miedo porque "en el país en el que estoy, a los terroristas se les castiga". De hecho, ve "un poquito complicado" volver a España porque "son narcoterroristas que se mueven mucho y se dedican a la vigilancia y el seguimiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado". Así que, prefiere aprovechar la vida que le queda en vez de vivir en su casa asustado: "Ahora estoy como una persona normal". La casa mientras se queda vacía y no piensa venderla: "Antes está mi vida que la casa"