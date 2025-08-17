Las llamas continúan descontroladas en Jarilla, Cáceres, calcinando más de 25.000 hectáreas

El fuego de Jarilla, en Cáceres, permanece totalmente descontrolado, con el flanco norte completamente desbocado

Extremadura sigue enfrentando uno de los incendios más graves de los últimos años. El fuego de Jarilla permanece totalmente descontrolado, con el flanco norte completamente desbocado. El resto de incendios en la región ha evolucionado favorablemente, pero la alarma continúa, informan Nerea Navarro y Laura Mosqueda.

Se han adoptado nuevas medidas para proteger a los vecinos: la evacuación de Gargantilla y el confinamiento en Hervás. Mientras que Casas del Monte y Segura del Toro siguen confinadas desde el viernes. En Rebollar, 250 personas han sido evacuadas voluntariamente por el aumento del riesgo.

La situación en Extremadura

Las autoridades solicitaron apoyo internacional y, en tan solo 15 minutos, Portugal respondió enviando ayuda, aunque el consejero ha pedido mas ayuda.

Hasta ahora, el fuego ha arrasado 25.000 hectáreas, con un perímetro aproximado de 310 kilómetros. Además, se han sumados dos nuevos focos a los incendios que todavía continúan activos: Logrosán y Membrío. Dejando el mapa cada vez mas calcinado.

Los vecinos siguen viviendo momentos de miedo e incertidumbre y no han bajado la guardia con las medidas. Por su parte, las autoridades insisten en la máxima precaución mientras los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso.

Extremadura resiste y la región se une en alerta y esperanza ante un incendio que todavía no da tregua.