Una treintena de localidades y 1.4000 personas, desalojadas por las llamas en Castilla y León

Los incendios no dan tregua: Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias, las comunidades más afectadas

Las llamas no dan tregua al territorio español. En Castilla y León son cerca de una treintena las localidades que han sido desalojadas y unas 1.400 personas las que están fuera de sus casas. 27 incendios continúan activos y, al menos, una decena en nivel 2. La Guardia Civil ha cortado el acceso a la localidad zamorana de Porto, donde se encuentra la peor situación de la comunidad, como informa María Benito.

Los más de 1200 vecinos de Porto en la región zamorana de Sanabria siguen sin poder volver a casa. Varios centenares decidieron quedarse pese a la amenaza de un fuego que se ha reavivado ya en varias ocasiones lo que hace que el Cecopi lo considere el más peligroso de la provincia.

La situación en Castilla y León

En las últimas horas han ido regresando los 240 vecinos y veraneantes de los tres pueblos de Zamora amenazados por el incendio de Castro, el fuego de nivel 2 llegado desde la provincia de Ourense

En toda Castilla y León este domingo hay 27 incendios activos, 11 de ellos aun de nivel 2, el de máxima gravedad, que han obligado a desalojar 28 localidades. Más de 1.400 personas están fuera de sus casas. En la provincia de León los mas recientes son los de Barniedo de la Reina -casi extinguido pero reavivado por el viento- y Canalejas, en el municipio de Almanza, también el de Gestoso, muy cerca de la provincia de Ourense. Además, el fuego iniciado en Llamas de la Cabrera avanza hacia Ponferrada y ha provocado más desalojos en las últimas horas.

El incendio de Resoba en Palencia continúa en nivel 1 después de una semana de actividad. El fuego ha castigado también el santuario de osos de la Montaña Palentina. En la provincia de Salamanca hay aún cinco incendios activos, solo uno permanece en nivel 2 de gravedad —el de Cipérez—, y en los otros hay vigilancia constante para evitar reactivaciones. Además, en Castilla y León permanecen cortadas siete carreteras por el fuego, todas de la red secundaria.