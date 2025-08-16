Solo en Zamora y León los incendios han obligado a desalojar a más de 8.000 personas

Los incendios forestales en Galicia calcinan unas 32.000 hectáreas y mantienen a más de 320 personas confinadas

Compartir







España continúa enfrentando una ola de incendios. Las llamas han calcinado las casas de numerosos vecinos y han obligado a desalojar a más de 9.000 personas en varias provincias: León, Zamora, Ourense, Cáceres, Badajoz y Asturias. Las consecuencias han sido devastadoras. Tres personas han perdido la vida: trataban de proteger sus casas o de ayudar a los vecinos a escapar del fuego.

En Zamora y León, el incendio obligó a desalojar a más de 8.000 personas. Muchas de ellas han sido acogidas en los albergues de La Bañeza y Astorga.

“Llegaron unas 370 personas de diferentes localidades. Solamente han pernoctado 170, que son las que se han quedado. Otras personas se han alojado en casas de familiares o en las de algunos vecinos de pueblos que han cedido sus casas”, señala Ángel García, director de Socorros y Emergencias de Castilla y León.

“Habrá en Puerto ahora mismo unas 1.500 personas… y es mucha gente”, indica José Fernández, alcalde de Puerto de Sanabria.

700 evacuados en Cáceres

En Cáceres, otras 700 personas han sido evacuadas de tres pueblos y en Badajoz otras 40 por el incendio de Llerena. Un total de 258 cacereños pasaron la noche en la ciudad deportiva de Plasencia.

30.000 hectáreas calcinadas en Ourense

En Ourense, se han quemado más de 30.000 hectáreas y el 112 ha enviado una alerta a una treintena de municipios para que la población no salga de sus casas, tal y como informa en el vídeo Jorge Bergantiños.

Hay un total de 68 vecinos evacuados. Muchos vecinos han sufrido cortes eléctricos y en la telefonía durante la madrugada del sábado y cinco personas han tenido que ser trasladadas al hospital.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La tarde del viernes fue complicada porque llegó a quemar un taller y un vertedero municipal provocando una nube potencialmente tóxica. Además, cerca de 100 personas dependientes fueron realojados en centros de atención.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Situación “compleja” en Cangas del Narcea

En Asturias, los vecinos de Llanera y Sonande han sido dirigidos a la ciudad escolar de Cangas del Narcea. Muchos ya han regresado a sus hogares, pero otros han perdido todo.

Preguntado por Pablo Requejo, su alcalde, José Luis Fontaniella, asegura que la situación “es compleja. Tenemos dos frentes importantes. Uno de ellos está encima de un pueblo que se llama Llamera y es una masa forestal contundente y tenemos ahora mismo ahí a los bomberos literalmente jugándose la vida”.

“Uno de los frentes está trabajando a más de 1.900 metros de altitud y ahí está cascando muy fuerte el aire y hace bastante calor. Se está conteniendo. Allí hay un gran contingente de servicios que están conteniendo el fuego para que no se pueda acercar al pueblo de Genestoso”, explica.

“En el otro lado, en Llamera, lo que se está haciendo son contrafuegos con buldócer. Hay varias máquinas trabajando en el monte para esas zonas de contención. Tenemos a distintos vecinos ayudando a los bomberos con el tema de cargas de agua y de desbroce. Las próximas horas van a ser trascendentales y esperemos que puedan con estas llamas”, concluye.