Los incendios en Galicia calcinan unas 32.000 hectáreas y dejan a más de 320 personas confinadas

Mañueco afirma que los fuegos en CyL evolucionan favorablemente y pide a Sánchez abordarlos como "asunto de Estado"

El municipio de Quintanilla de Flórez, en León, despide a Jaime, el segundo voluntario muerto en los incendios

Bomberos y voluntarios trabajan sin descanso desde hace días para controlar la ola de incendios forestales que arrasan España. Las llamas en Galicia han calcinado unas 32.000 hectáreas y mantienen a más de 320 personas confinadas en la comunidad autónoma, según informan Sara García, Montse Ávila, Erea Hierro y Erik Iglesias. El fuego también avanza sin control en otras seis regiones.

A los incendios en Galicia, que hasta el momento estaban concentrados en la provincia de Ourense, en situación 2 de emergencia, se ha sumado uno en la provincia de A Coruña que ha activado también ese nivel de alerta.

Se mantienen bajo confinamiento los núcleos poblacionales de A Madanela (Monterrei) con 122 personas, As Casas do Monte (Oímbra) con 142 personas y Rebordondo (Cualedro) con 60 personas, según ha explicado la Consejería de Medio Rural. Los vecinos de Estevesiños y Vences, que este jueves tuvieron que resguardarse en sus casas, ya no se encuentran bajo confinamiento.

Además, fueron evacuados de sus viviendas siete vecinos de Flariz (Monterrei), que según el 112 Galicia ya han podido volver a sus casas, mientras que los desalojados de una residencia de Chandrexa de Queixa continúan a la espera de poder regresar y las 44 personas de la residencia de A Mezquita que fueron evacuados esta semana y trasladados a A Arnoia también han podido volver.

Mañueco: la situación en CyL evoluciona favorablemente

El presidente de la Junta de Castilla y León (CyL), Alfonso Fernández Mañueco, ha indicado este viernes que la situación general de los incendios forestales en la comunidad autónoma ha evolucionado "favorablemente" desde ayer.

En declaraciones a los medios tras visitar con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el puesto de mando avanzado de Palacios del Sil, en León, ha puntualizado que, no obstante, el fuego que afecta a la zona donde se encuentran no está mejor que este jueves.

Ha explicado que en el resto de la región si hay mejoría en las últimas horas y que en la provincia de Zamora ya han vuelto a sus municipios todas las personas desalojadas por el incendio de Molezuelas de la Carballeda.

Mañueco ha detallado que en el caso de León este jueves había cerca de 7.800 personas evacuadas, cifra que ha bajado a 2.500, y se espera que a lo largo del día se vayan realojando otras localidades.

El mandatario de Castilla y León ha remarcado además que su Gobierno se va a volcar con el enclave de Las Médulas, afectado también por un incendio en los últimos días, para que "luzca con todo su esplendor lo antes posible".

Mañueco también ha reiterado que tanto la extinción como la prevención de incendios deben ser tratadas como un "asunto de Estado", y ha trasladado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la lucha contra el fuego tiene que eliminarse de la confrontación partidaria y convocar de manera extraordinaria una conferencia de presidentes.

Por último, ha lanzado un mensaje de esperanza, ha pedido que se atiendan las indicaciones que dan los directores de los incendios y ha asegurado que se ayudará a todas las familias y a todas las personas en todo aquello que hayan perdido para que la situación y la normalidad vuelva inmediatamente después de que pasen los incendios.

Sin reactivación en el incendio de Jarilla, Cáceres

La Junta de Extremadura ha destacado que, tras la situación "extrema" que ha vivido la región este pasado jueves con distintos incendios activos, la noche ha sido "muy positiva" y sin registrarse reactivaciones en el incendio en Jarilla (Cáceres), según informan Marta Lilao y Nerea Navarro.

"Vivimos una situación de gravedad y de absoluta preocupación, pero, afortunadamente, la noche ha sido muy positiva", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, tras participar en otra reunión del Cecopi desde el puesto de mando avanzado del 112 de Extremadura establecido en La Granja (Cáceres).

Con relación al incendio en Jarilla, cuya superficie arrasada estimada asciende a 4.800 hectáreas y 50 kilómetros de perímetro, Bautista ha subrayado que, además de no haberse registrado reactivaciones en las poblaciones evacuadas, tampoco se ha producido un crecimiento de las zonas afectadas.

Asimismo, Abel Bautista ha anunciado la decisión de levantar el confinamiento de los vecinos de Villagarcía de la Torre (Badajoz) por cuenta del incendio forestal de Pallares, que ha arrasado 5.000 hectáreas. A su vez, los vecinos evacuados de la urbanización de Los Molinos, a causa de ese mismo fuego, ya pueden regresar a sus casas.

"La situación de Llerena se correspondería con una Situación Operativa 0 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales, si no fuera porque estamos en una simultaneidad de incendios en la región", ha precisado el consejero.

El origen de este fuego, según ha podido confirmar Europa Press con fuentes de la Guardia Civil, reside en un camión cargado de alpaca que salió ardiendo, tras haberse detenido el vehículo en el arcén por el reventón de una rueda.