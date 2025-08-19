Los equipos de extinción trabajan para "intenta sujetar" las llamas en el foco de Anllares del Sil para que no entre en el Valle de Fornela

El fuego mantiene activos 40 focos en España, mientras se intensifica la ayuda internacional y de otras CCAA

Compartir







La meteorología favorable de las últimas horas está permitiendo que los incendios que afectan a la provincia de León pasen de ser "infernales a extinguibles", si bien la situación obliga a mantener 66 localidad desalojadas y a un total de 4.678 personas fuera de sus hogares, además de dos municipios confinados con 54 habitantes. Informa Marcos Vaz.

La provincia contabiliza un total de ocho incendios con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y cuatro en nivel 1. Se ha bajado el nivel de gravedad de Canalejas de 2 a 1, que ha mejorado desde que se originó en Almanza y que llegó a entrar en Palencia por el municipio de Guardo.

El incendio de Barniedo de la Reina que afecta a Picos de Europa ha mejorado "ostensiblemente" hasta el punto de que se ha permitido el reolojo de todas las poblaciones del Valle de Valdeón. Únicamente Casasuertes es el que se mantiene desalojado. Es verdad que en el flanco sur de ese incendio, el que está en dirección a lo que es Palencia, todavía hay llama, y a través de medios aéreos fundamentalmente vamos a intentar sujetarlo para que no vaya más.

En el de Fasgar se trabaja en sus diferentes vertientes con medios aéreos la que va en dirección Omaña y Palacios del Sil, además de con maquinaria pesada para tratar de perimetrarlo.

Sobre el de Yeres-Llamas de Cabrera, a pesar de las dificultades de acceso, se emplearán medios aéreos y terrestre para sofocar las llamas que afectan al valle de Valdueza y a la Maragatería. También se "intenta sujetar" las llamas en el foco de Anllares del Sil para que no baje hacia Lillo y Fabero y que entre en el Valle de Fornela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Realojos de vecinos desplazados

La evolución del incendio de Paradiña, "tendente a la estabilización", ha permitido el realojo de vecinos de Pobladura de Somoza y Paradiña.

Más dificultades presenta el incendio de Gestoso, donde trabaja la UME y donde el trabajo más intenso lo llevan a cabo los medios aéreos. Por último Uña y Orallo están en fase de estabilización. "En definitiva son diferentes incendios con diferentes evoluciones, y se sigue trabajando", ha apuntado Eduardo Diego Pinedo.