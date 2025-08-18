Dani Montero analiza en Noticias Cuatro las posibles consecuencias penales para los autores de los incendios forestales

Vecinos de Palacios de Jamuz, León, el pueblo de destruido por las llamas: "Ha habido más fuegos, pero como esto, !jamás¡"

Los datos oficiales apuntan a que la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido hasta el momento a 27 personas por esta ola de incendios. Además, hay 92 personas investigadas que se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel, algo que en la práctica pocas veces ocurre. Dani Montero, de Investigación Noticias 4, explica las posibles consecuencias penales para los detenidos.

La ley lo que dice es que el máximo son 20 años para los casos más extremos, pero prácticamente nunca se utiliza ese baremo. La inmensa mayoría de las condenas suelen ser a menos de dos años. Estamos hablando de que suele haber de media unos 8.509.000 incendios forestales al año registrados en España. De esa cifra, 550, según la memoria de la fiscalía del año pasado, pasaron a los tribunales. O sea que pasan por el juzgado dos de cada ocho incendios en España.

Solo hay un 1 % de condenas por incendios

Además, de los 550 incendios del año pasado, 134 fueron a juicio y en 90 hubo condenas. Si comparamos esas 90 condenas con los 9.000 incendios que suele haber más o menos al año, nos damos cuenta de que al final hay un 1 % de condenas frente a los incidentes que quedan registrados.

Pero es que, la cuantía de estas condenas suele ser mínima porque hay que entender que la inmensa mayoría son accidentes o negligencias que no tenían dolo, es decir, no tenían intencionalidad, no son provocados.

Por ello, siempre suelen ser condenas de menos de dos años. Para que sea más que tiene que haber o riesgo para las personas, riesgo para la vida para las personas, o que sea lo que los expertos consideran un incendio de grandes dimensiones que suele estar por encima de las 500 hectáreas.

Para que nos hagamos una idea, solo el 1,6 % de las investigaciones tienen que ver con estos grandes incendios como los que estamos viendo estos días. Por lo que es posible concluir que provocar un incendio sale barato.