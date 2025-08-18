Los vecinos de Palacios de Jamuz pasean por sus calles contemplando cómo las llamas han arrasado con casi todo el pueblo leonés

Los incendios no dan tregua: Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias, las comunidades más afectadas

Con los rescoldos aún humeantes, las autoridades ya piensan en la reconstrucción de los pueblos afectados por las llamas en los incendios de Castilla y León, Galicia y Extremadura. Hay localidades como es el caso de Palacios de Jamúz, donde el fuego lo ha destruido casi todo. Sus vecinos pasean por sus calles calcinadas intentando vislumbrar cómo será en el futuro.

Muchos de ellos no pueden evitar las lágrimas cuando vuelven a pasear por sus calles destrozadas por el fuego. Caminan de punta a punta por las calles que los vieron crecer, a ellos y a sus familias y lo hacen con un hondo sentimiento de pena.

Las llamas quemaron casi todo el pueblo

Hace casi una semana las llamas adentraban en sus casas y asolaban sus campos. Unos incendios que han sorprendido a los miembros de la UME que contemplaron con desolación e impotencia la destrucción de casi todo el pueblo.

Alrededor de 60 vecinos fueron desalojados pero algunos se quedaron para intentar contener el fuego. Vivieron un infierno que aún no se ha acabado. Algunos recuerdan que no ha sido el primer incendio, aunque aseguran que "como esto, jamás".

Reconocen que todavía queda mucho trabajo por delante, recuperar poco a poco sus casas y sus tierras porque se han quedado sin nada "sin pinares, sin castaños, sin fincas que teníamos muy bonitas con árboles". Lamentan haber perdido todo su pasado, aunque tiran de esperanza y agradecen tener aún un presente que les permita reconstruirlo todo y que sus hijos y nietos uedan volver a disfrutarlo.