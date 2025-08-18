Solo en Castilla y León hay 31 focos activos y se han desalojado más de 60 municipios, además de las más de 100.000 hectáreas calcinadas

El rey Felipe VI reconoce la labor de la UME contra la voracidad de los incendios forestales e insta a la prudencia

En León, el fuego amenaza al Parque Natural de los Picos de Europa y las llamas han obligado al desalojo de más de 800 personas de unos 10 pueblos de la zona, que han sido trasladados a escuelas de la vecina Riaño. Informa Noemí Bautista.

En el frente sur continúa avanzando el incendio y lo hace dentro de los límites normales para un incendio forestal y no con una intensidad descontrolada como los últimos días. Como es el caso de Pobladura de la Sierra, que vive amenazada por impresionante lenguas de fuego, algo que temen también ocurra en la vecina Llánaves de la Reina

Cuatro fallecidos en la lucha contra los incendios

Los efectivos luchan una y otra vez, pero nada parece suficiente para este devastador incendio. Por eso en Riaño muchos vecinos intentan frenar el avance de las llamas colaborando en las labores de extinción desbrozando la basura vegetal acumulada en el campo.

Cerca, en Villalba de Guardo, Palencia, muchos han tenido que pasar la noche en su polideportivo ante la gran amenaza del fuego. Fueron avisados con urgencia y ahora están a la espera que el control de las llamas les permita volver pronto a sus hogares.

Las autoridades hacen balance de daños y destaca los cuatro fallecidos en la lucha contra los incendios. El último ha sido un bombero en Yeres, en León, después de volcar la autobomba en la que acudían varios a sofocar el fuego.

Solo en Castilla y León hay 31 focos activos y se han desalojado más de 60 municipios, además de las más de 100.000 hectáreas calcinadas.