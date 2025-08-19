Quince medios aéreos se han incorporado este martes por la mañana al incendio forestal de Porto (Zamora), que afecta también a las provincias de Ourense y León

El fuego mantiene activos 40 focos en España, mientras se intensifica la ayuda internacional y de otras CCAA

Quince medios aéreos se han incorporado este martes por la mañana al incendio forestal de Porto (Zamora), que afecta también a las provincias de Ourense y León y que mantiene desalojadas diez localidades del entorno del Lago de Sanabria, según se ha informado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora. Informa Marta Ropero.

Los medios aéreos permitirán combatir mejor el fuego después de que el lunes fuera imposible que actuaran por la densa columna de humo que impedía la visibilidad en la zona, lo que ha agravado la magnitud del incendio.

Ligera mejoría en las condiciones meteorológicas

El fuego no ha llegado a ninguna de las poblaciones desalojadas y este martes presenta mejores condiciones para poder ser atacado, ya que junto a la incorporación de helicópteros, aviones e hidroaviones se suma la bajada ligera de temperaturas y los desbroces y el fuego técnico utilizado durante la última noche.

El fuego ha calcinado hasta la tarde del lunes, según las primeras estimaciones realizadas a partir del sistema satelital Copernicus, unas 10.300 hectáreas de terreno y se ha extendido por el parque natural del Lago de Sanabria y las Sierras de Segundera y de Porto y por el valle del Caseio en Ourense y el entorno del lago de la Baña en León.

Mientras tanto, en Benavente, se ha habilitado un pabellón donde 171 evacuados han pasado la noche y donde se ha habilitado para ellos camas, comida e incluso atención psicológica. Ahora mismo el viento parece que está dando una tregua y estos vecinos pueden regresar a sus casas a lo largo del día.

No obstante, que es probable que esta tarde la tarde la velocidad del viento aumente, lógicamente alimentada por la dinámica y comportamiento del incendio. Dependerá de la velocidad del viento en las próximas horas.