Solo en la provincia de Ourense hay nueve incendios activos y más de 60.000 hectáreas quemadas.

En Galicia ya han ardido 62.000 hectáreas, afectando a localidades enteras como es el caso de San Martín de Vadeorras en Ourense. Una de sus aldeas, San Vicente, fue engullida literalmente por las llamas sin que nadie acudiese en ayuda de los vecinos. Algunos denuncia que desde el ayuntamiento se envió a un taxista para avisar a los vecinos de la evacuación. Informa Sara García.

San Vicente se ha convertido en una imagen de la destrucción por el fuego. Los habitantes se quejan porque aquí no llegó nada de ayuda, ni una motobomba, ni un hidroavión, ni tampoco un bombero. Ellos describen las llamas como una cordillera de fuego acercándose a la aldea en lo que se conoce como un incendio de alta intensidad con un comportamiento convectivo y que pasó de Galicia a León.

Los vecinos de Valdeorras se enfrentan a las llamas

En el caso de Valdeorras, muchos de vecinos se enfrentaron a las llamas para evitar que sus casa terminasen ardiendo. Muchos de confiesan haber pasado mucho miedo ante un fuego descontrolado.

Efectivos de la UME trabajan sin descanso en Larouco. La superficie afectada se ha triplicado en apenas 24 horas. Otro gran foco se encuentra en Oimbra. En los últimos días se han detenido a tres presuntos autores. Uno de ellos ya está en prisión provisional por riesgo de fuga.