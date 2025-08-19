El incendio de Jarilla ya alcanza los 160 km de perímetro

Vecinos de Riaño y La Reina, en León, se organizan para evitar que las llamas entren en los Picos de Europa

En Cáceres el incendio de Jarilla ya ha entrado en el Valle del Jerte y en la provincia de Salamanca. Las llamas han obligado a desalojar varios municipios ante el avance incontrolado de las llamas que ya ha quemado unas 15.500 hectáreas de terreno. Informa Victoria Talero.

Los técnicos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) creen que este martes puede ser "el día clave" en la extinción del fuego de Jarilla activo desde hace una semana.

Este martes, los medios de extinción se están centrando fundamentalmente en el flanco norte ante el temor de reactivación de algunos focos ya controlados, algo que se ha producido esta noche. Por el momento hay dos municipios que siguen evacuados hasta ahora, el de Rebollar y también de Hervás.

Efectivos de la UME, bomberos y brigadistas tratan de hacerse con un incendio que sigue fuera de control con un perímetro que rozan los 160 kilómetros, tanto que las llamas se han reavivado y han traspasado la frontera extremeña quemando parte de la zona alta de Salamanca.

Los vecinos de estas comarcas muestran su asombro ante lo destructivo de este incendio para el que reclaman entre gritos más ayuda y más medios para evitar que el fuego se lleve sus viviendas y el esfuerzo de muchos años de trabajo.

En el otro frente cacereño ya se han desalojado las localidades de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle,