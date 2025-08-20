La bajada de las temperaturas ha permitido avanzar en el control de los incendios en León y Zamora

En las provincias de Zamora y León, la lucha contra los incendios forestales continúa con esfuerzos significativos, aunque la situación sigue siendo crítica en varias zonas. En Zamora, la bajada de las temperaturas ha sido un factor clave para evitar que el fuego avance hacia varios municipios que rodean el Lago de Sanabria. Informa Marta Ropero

Gracias a estas condiciones y a las labores de extinción realizadas durante la noche, se ha logrado contener el incendio que afectaba a la comarca, dando un respiro a los 12 pueblos amenazados, entre ellos Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, que tuvieron que ser desalojados previamente por la gravedad del fuego

Desolación tras el paso de las llamas

Sin embargo, la imagen que deja el paso del incendio en la zona de Porto es desoladora. La Laguna de los Peces, uno de los parajes afectados, ahora se encuentra cubierta por humo y cenizas, reflejando la magnitud de la destrucción causada por las llamas. En León, la humedad nocturna ha mejorado la situación en Yeres, donde el incendio ha bajado a nivel 1, y en Llamas de Cabrera, donde el fuego está controlado en un 90%.

A pesar de estos avances, los vecinos enfrentan la dura realidad de ver sus pueblos calcinados. En Lusio, afectado por un incendio que se extendió desde la comarca de Valdeorras en Galicia, la devastación es total . Además, muchos habitantes expresan sentirse abandonados, ya que tras los incendios solo quedan recuerdos y la sensación de que no ha llegado suficiente ayuda para afrontar la tragedia.