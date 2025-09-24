'Todo es mentira' conecta en directo con Fernando Cocho, experto en conflictos internacionales

Intento de sabotaje al GPS del avión militar de Margarita Robles en el espacio aéreo ruso: "Es grave"

Durante la mañana de este miércoles se informaba de que Margarita Robles habría sufrido un intento de sabotaje cuando estaba sobrevolando Rusia a bordo de su avión militar. La aeronave se dirigía a Lituania donde la ministra de Defensa tenía previsto un encuentro, pero al parecer, el intento de sabotaje del GPS del avión militar habría interrumpido la capacidad de seguir sobrevolando durante unos minutos.

Para conocer más a fondo lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Fernando Cocho, analista de inteligencia y experto en conflictos internacionales, que firma que todo lo que se ha dicho es ''absolutamente mentira'' y explica que el propio ministerio de Defensa ya ha emitido un comunicado oficial que dice que esto no ha sido específicamente contra el avión de la ministra.

''Ocurre sistemáticamente cuando hay un país en conflicto que libremente, aunque no sea algo democrático, ejerce esa acción de radio frecuencia de inhibición en su territorio. Y no olvidemos que justo al lado de las Repúblicas Bálticas hay un pasillo estrechito que es Kaliningrado que pertenece a Rusia y por tanto, al pasar cerca no es que fuera a por la ministra, sino que quedaron afectados por la onda electromagnética como hubiera pasado con cualquier otro'', explica detalladamente el por qué del fallo.

El experto hace un llamamiento a la calma: ''O sea, no subamos la tensión de lo que ya de por sí es bastante complicado en esa zona. Yo comprendo que Putin es un tirano y hay que procesarle 14 veces, pero creo que antes de ayer se hizo el 14º paquete de sanciones de compra de gas a Rusia. Es decir, decimos que hacemos algo, pero es mentira. Y entonces, o Rusia es peligrosa o Rusia está muriendo ya porque no tiene capacidades militares o sí las tiene. A ver, por favor, seriedad, que si no engañamos a la población, asustamos, que a lo mejor es lo que queremos para poder luego incorporar por impuestos un incremento en defensa, por ejemplo''.

Además, explica a fondo el problema de los GPS en esa zona: ''Hay una alerta de que estás siendo inhibido, pero hay contramedidas para evitar esa inhibición. Por tanto, lejos de pasar nada, es algo que habitualmente pasa constantemente, al igual que cuando decimos que entra un avión en espacio aéreo de otro país, no entra en espacio aéreo de otro país, que sería una declaración de guerra si no entra dentro de lo que son el espacio de seguridad aéreo de ese país, que es una franja que daría tiempo a reaccionar a defensas antiaéreas o al ejercito del aire del país correspondiente''.