Fabián Pérez llega a 'Todo es mentira' con una última hora que rodea al caso Koldo después de que el Supremo divida el caso con el objetivo de poder juzgar al exministro Ábalos "este mismo otoño", según 'El Mundo'.

En primer lugar, el periodista recuerda que "decíamos ayer que, un adelanto electoral podría afectar mucho al 'Caso Koldo', al enjuiciamiento del José Luis Ábalos o Santos Cerdán. De ser así perderían su condición de diputados y les haría perder la de aforados y en caso de ser juzgados, en lugar de hacerlo el Supremo, tendría que ser la Audiencia Nacional".

El 'Caso Koldo' quedaría dividido en mascarillas, pandemia y por otro comisiones y empresas de adjudicaciones de obra pública

Por otro lado, sobre cómo quedaría la división del 'Caso Koldo', el colaborador explica que "esto derivaría en una dilatación considerable del 'Caso Koldo'. La noticia de hoy es que el juez, Leopoldo Puente ha dividido en dos piezas el caso; Koldo el caso mascarillas, pandemia...y todo lo que hace esta parte de la trama, por el otro las comisiones y empresas de adjudicaciones de obra pública que estamos conociendo".

Por último, Fabián comenta que "el objetivo, según el diario 'El Mundo' es poder juzgar al exministro Ábalos este mismo otoño. Si bien es verdad, que el propio diario reconoce que existe un informe sobre el patrimonio de Ábalos que todavía no ha salido a la luz, que la UCO se lo pase al juez y esto podría provocar una diligencias y atrasar el tiempo. En definitiva, el caso Koldo queda dividido en dos, quizás, no lo podemos asegurar, ante la eventualidad de una convocatoria electoral".