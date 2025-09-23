Risto Mejide carga contra Ana Redondo al escuchar sus declaraciones en 'Todo es mentira'

Un extrabajador de la empresa a cargo de las pulseras antimaltrato confiesa que advirtieron a Ana Redondo de los fallos: "Está grabado"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó el viernes 19 de septiembre que "solo el 1%" de las pulseras daban fallos. Sin embargo, tres días más tarde, el lunes 22 de septiembre, confesaba no saber el número exacto.

Numerosos testimonios a lo largo y ancho de los medios de comunicación desmienten a la ministra, quien se empeña en seguir asegurando que nunca fueron comunicados ni advertidos sobre estos fallos.

"Nosotros hemos solicitado estos datos porque no nos consta que haya quebrantamientos de condena en la causa para poner en libertad al agresor haya sido precisamente estas incidencias técnicas. Estamos rodeados de falsedad, bulos… Y ahí está el resultado: Ninguna mujer con el dispositivo ha sido asesinada y así queremos que siga siendo", apuntaba en el programa de la Cadena Ser.

Unas declaraciones que, tras escucharlas en 'Todo es mentira', hacen estallar a Risto Mejide, quien lleva días siendo crítico con la ministra de Igualdad.

Risto Mejide carga contra Ana Redondo

El presentador carga contra Ana Redondo al escuchar cuál era su explicación en un programa de radio a los fallos de las pulseras antimaltrato COMETA. "Claro, como ninguna mujer ha sido asesinada, entonces estaban todas tranquilas, ¿verdad?", pregunta irónicamente.

"Afortunadamente ninguna mujer ha sido asesinada pero eso no significa que se hayan sentido inseguras, que los dispositivos hayan funcionado, que su cargo esté entredicho y que nos esté volviendo a intentar engañar a todos", añade Risto Mejide.