La ministra de Igualdad, Ana Redondo, continúa sin dimitir la tarde del 22 de septiembre cuando a la redacción de 'Todo es mentira' no paran de llegar testimonios que desmienten su versión sobre que los fallos de las pulseras telemáticas son un bulo de la derecha. Un ejemplo de ello es 'José', un extrabajador anónimo del sistema de pulseras de protección a las víctimas de violencia de género, quien además de asegurar que la ministra de Igual "miente", desvela que existen unos audios que confirmarían su versión.

Así les indicaban que ocultasen los "reinicios ilegales" del sistema a los jueces

Tal y como confirma el testimonio, las víctimas han sido desprotegidas tanto por los fallos de las pulseras antimaltrato como por no poder dar abasto y atender todas las alertas recibidas. "Los fallos a día de hoy siguen ocurriendo y sigue habiendo esa desprotección", asegura. Esos fallos que el propio entrevistado ha visto con sus propios ojos es que se congele la posición del agresor: "Hasta varias horas después o unos reinicios ilegales que nos obligaban a hacer, no recuperaban la posición y en ese tiempo no sabíamos qué había pasado".

En cuanto a esos "reinicios ilegales", los responsables pedían que reiniciaran el sistema y no dijeran nada a nadie. Tanto es así que les pedían que "en las fichas, en vez de poner que habíamos hecho un reinicio, pusiéramos simplemente un asterisco para que no se supiera qué era lo que habíamos hecho ahí cuando llegasen al juzgado". Una información que deja alucinando a Risto Mejide: "Guau, ocultando la información a los jueces".

Las reuniones con Ana Redondo, grabadas por compañeros

Según informa 'José', las reuniones que tenían con delegación de Gobierno y la propia ministra de Igualdad "están grabadas por algunos compañeros". Aunque no han sido publicadas, lo cierto es que estaría dispuesto a difundirlas "si una investigación las requiriese". Con ellas, Ana Redondo no podría negar que "esas reuniones existen, están grabadas y somos trabajadores diciéndoles 'Esto no funciona. Pasa esto'", mientras que ellos les daban la siguiente respuesta: "Estamos en ello".

"Siempre los hemos mantenido por si acaso. Lo único, difundir este tipo de audios sin permiso de todas las partes que están involucradas, técnicamente es incurrir en un delito. Pero, si llegase a haber una investigación, esas pruebas existen y las facilitaríamos a fiscales, jueces o quien nos lo solicitase", concluye el entrevistado.