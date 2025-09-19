Juan Lobato defiende en 'Todo es mentira' la libertad de expresión de la prensa

Risto Mejide lanza un mensaje después del intento del PSOE de Madrid de condicionar los contenidos del programa: ''Es inaceptable''

Óscar López ha hablado con 'Todo es mentira' tras la polémica generada después de que la directora de comunicación del PSOE de Madrid intentase condicionar los contenidos del programa, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública afirmaba que siempre ha estado a favor de la libertad de prensa.

Tras sus declaraciones, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid, que se ha pronunciado sobre lo ocurrido: ''Estaba pensando que me encanta este programa, cómo se utiliza el humor para hacer pedagogía, pero ojo sobre temas tan importantes como son la libertad de prensa y lo importante que es para la democracia que los políticos demos la cara y se nos fiscalice''.

''La relación con los medios yo siempre he defendido que sea absolutamente proactiva, absolutamente de disponibilidad y sobre todo, entendiendo que hacen un trabajo que a veces hombre, claro que que nos gusta más o menos que hablen de temas que pueden ser más complejos o digamos más positivos para explicar nuestra propuesta, pero es que es parte de nuestro trabajo dar la cara ante temas que son complejos (...) No hay que decirle a un periodista lo que te pregunta, lo que hay que contestarle es la verdad de lo que piensas y lo que sientes. Y eso es esencial para que funcione bien la democracia'', afirma el político.

Además, se pronuncia sobre la reacción de Óscar López: ''Yo creo que todo lo que sea responder con educación y de forma cordial es lo deseable, si esto nos sirve a todos como lección para evitar que este tipo de acciones se repitan, pues bien, yo casi lo interpreto así''.