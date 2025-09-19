'Todo es mentira' ha conseguido hablar con Óscar López

Risto Mejide lanza un mensaje después del intento del PSOE de Madrid de condicionar los contenidos del programa: ''Es inaceptable''

Después de que la directora de comunicación del PSOE de Madrid se pusiese en contacto con 'Todo es mentira' para intentar condicionar los contenidos del programa, la polémica ha ido creciendo y el programa ha querido hablar con Óscar López para preguntarle sobre todo lo ocurrido.

Con todo esto, el programa se puso manos a la obra y Cintia, reportera del programa, acudió a las puertas del teatro a esperar a que llegase Óscar López para preguntarle sobre la polémica y además, para regalarle una camisa caribeña de parte del programa haciendo alusión a las palabras de la directora de comunicación del PSOE con las que afirmaba que los contenidos eran ''casquería y caribeños''.

Tras un buen rato de espera, Óscar López apareció y, no solo pudimos darle la camisa, si no que él también tenía un regalo para 'Todo es mentira': unas maracas caribeñas.

Tras recibir el regalo, la reportera le lanzaba la pregunta: ''¿Qué temas me podría decir usted que podríamos llevar en el programa algún día?'', y él contestaba cuidadosamente: ''Nunca he hecho eso, llevo toda mi vida defendiendo la libertad de prensa. Por cierto, vengo a ver 1936''.

''De verdad llevo toda la vida defendiendo la libertad de prensa y de verdad que ojalá podáis disfrutarla siempre y que nadie amenace a periodistas como hizo Miguel Ángel Rodríguez'', y sobre las palabras de la directora: ''Sí, me dijo una persona de prensa del PSOE que le parecía caribeño, vaya hombre, ya lo siento, ya está, ya está resuelto''.

Después de ver el momento con Óscar López, Risto Mejide se pronunciaba: ''Aplaudimos que cualquiera tenga sentido del humor, sea de la ideología que sea y que se tome las cosas así, sobre todo después de la pifiada de su directora de comunicación, que sigue estando ahí''.