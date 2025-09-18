Lara Guerra 18 SEP 2025 - 18:28h.

Pedro Sánchez, de nuevo en el punto de mira pero, esta vez no por su personalidad, sino por su hermano, David Sánchez y su esposa, Kaori Matsumoto, quienes presuntamente estuvieron viviendo durante varios meses ocultos en la Moncloa. El hermano del presidente habría declarado, además, residir en Portugal para tributar a tipos impositivos más bajos que en España. Sin embargo, de acuerdo con las nuevas informaciones, el matrimonio habría optado por el complejo presidencial de la Moncloa como una residencia privada.

'Todo es mentira' ha analizado esta noticia aportada por el periodista Alejandro Entrambasaguas. Javier Chicote, periodista y colaborador de 'Todo es mentira' ha revelado datos sobre el supuesto domicilio y vida de David Sánchez en Portugal: "Lo que se de la residencia del hermano de Sánchez es que, se empadronó en Portugal para presentar su declaración allí. Vivir mucho no vivió porque la casa que él compró estaba semiderruida, había que reformarla entera".

Por otro lado, Chicote cuenta que en algún momento de su estancia en Portugal, se hospedó en un hotel: "Todo apunta que era para el tema de los impuestos", asegura. Sin embargo, sobre la información que él tiene, Javier explica que "lo que puedo certificar es que ha pasado temporadas en la residencia familiar de Pedro Sánchez, en la que vivía con sus padres. Está en la zona buena de Tetúan, en Madrid".

Por último, el periodista aclara que no sabe si realmente ha vivido en la Moncloa, pero confiesa que le extraña que "me extraña la falta de precisión y fechas porque al no tener esas informaciones sí que me choca. Si hubiera sido en 2021 creo que nos habríamos enterado antes porque en Moncloa trabaja mucha gente y al final es fácil que alguien lo diga. No me consta"

Francisco Marhuenda, director de 'La Razón': "Es un tema polémico y lo que hace no es normal"

En este contexto, Francisco Marhuenda, director de 'La Razón', comparece en el directo de 'Todo es mentira' para analizar la actualidad política y como no, esta última noticia que rodea al presidente del Gobierno. Francisco aclara que Moncloa tiene tres partes, la del presidente es una zona privada, la oficial, que tiene sus despachos y luego el Ministerio. Es una zona muy agradable".

El Presidente entiendo que tiene derecho a tener a quién quiera en su residencia, pero es un tema polémico. Yo miraría hacia Suecia y Noruega; allí, lo siento pero lo que hace el Presidente no es normal; viven en sus residencias normales y es otra forma de entender el uso de lo público"