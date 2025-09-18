Pilar Rahola protagoniza un momentazo al ser interrumpida en directo por un fan

La colaboradora conectaba en directo desde el aeropuerto y sucedía algo inesperado

Pilar Rahola confiesa por qué no ha acudido a la Diada de Cataluña: ''Hace mucho tiempo que no acabo de entender''

Pilar Rahola entraba en directo en 'Todo es mentira' desde el aeropuerto de Buenos Aires para hablar de la noticia de que Zapatero está llevando la agenda de Pedro Sánchez y explicaba que, aunque nadie discute que lo haga, ahora mismo el expresidente es ''una persona discutible''.

''Ayer que hice tres entrevistas, las tres me hablaron de Zapatero. Aquí el tema Zapatero hierve mucho. Incluso estuve con un líder venezolano, Richard Blanco, que llegó a considerar conseguir el título de persona non grata en Venezuela en el 2019. O sea que realmente Zapatero es una bomba nuclear aquí en Sudamérica'', añadía la periodista.

Pero en un momento dado de la entrevista, Pilar Rahola se veía interrumpida por un hombre y a ella se le escuchaba contestar: ''Estoy en televisión ahora'', los colaboradores, sorprendidos, se interesaban y ella explicaba lo sucedido: ''Yo soy muy conocida, que me ha parado un señor que es muy fan''.

Acto seguido, y ante la insistencia de los colaboradores y de Risto Mejide, Rahola se levantaba en busca de su fan para sacarle en directo en 'Todo es mentira': ''Saludos desde España'', le decía Risto Mejide y el fan de la periodista se pronunciaba: ''Yo la veo mucho aquí'', y tanto los colaboradores como Pilar Rahola rompían a reír por todo lo ocurrido de manera tan inesperada.