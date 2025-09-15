Los populares consideran que todo esto es una cortina de humo para tapar los problemas de Pedro Sánchez

Boicot en la Vuelta a España en Madrid: el dispositivo policial durante la manifestación, en el punto de mira

El boicot a La Vuelta y las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyando a los manifestantes han soliviantado al bloque de la derecha. Desde primera hora y en cualquier acto público, todos los dirigentes del Partido Popular se han lanzado al ataque contra el jefe del Ejecutivo. Desde Alberto Núñez Feijóo hasta Isabel Díaz Ayuso, pasando por el expresidente José María Aznar para repetir la misma idea, según informa María Galán y Susana Camacho.

Acusan directamente al presidente del Gobierno de alentar y de ser el responsable de esos actos violentos. Dicen que ya no tiene ningún límite para seguir en la Moncloa. Los populares consideran que todo esto es una cortina de humo para tapar los problemas de Sánchez con la corrupción.

Y lo hacen por estas palabras que el jefe del Ejecutivo dijo en un mitin del PSOE en Málaga: "Reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

“Es violencia política impedir que una competición deportiva termine”, señala Feijóo

Para Alberto Núñez Feijóo, las imágenes del boicot en La Vuelta en Madrid tienen un único responsable: “El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia. No puede estar al frente de un Gobierno democrático, un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas”.

Horas después de los altercados, todo el Partido Popular sale en tromba coreando la palabra ‘violencia’. “Es violencia política impedir que una competición deportiva termine”, señala Feijóo. Ayuso, que ayer saludaba al equipo ciclista israelí, sube la apuesta y compara lo de ayer con Sarajevo: “Dando una imagen de un Sarajevo en guerra”.

“No puede alentar los disturbios en su país, por muy acorralado que esté", según Feijóo

Feijóo ha reunido hoy a todos sus varones para ir en contra de Sánchez: “No puede alentar los disturbios en su país, por muy acorralado que esté por la corrupción. Y por muchas ganas que tenga por taparla”. José María Aznar, en el programa de Ana Rosa, hace una advertencia velada: “Tenemos que estar preparados para las peores cosas. ¿Por qué no va a alentar la violencia en otras circunstancias?”.

"Es muy lamentable lo que hemos vivido en el día de ayer. Ver a todo un presidente del Gobierno alentando protestas, alentando violencia para boicotear la Vuelta Ciclista a España en su etapa final, es desde luego una irresponsabilidad que nadie ha visto en ningún primer ministro de ninguna democracia moderna", recalca el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien sostiene que "es muy grave que desde el Gobierno de España se alienten protestas de esta naturaleza".

Una línea que también siguen otros barones quienes creen que el Gobierno usa esta tragedia para ocultar los casos de corrupción. “Utilizar políticamente el problemón, la terrible barbarie que está ocurriendo en Gaza”, afirma Jorge Azcón, presidente de Aragón. Para el PP, las palabras del Ejecutivo son una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que asedian al Gobierno.