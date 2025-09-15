Los organizadores de La Vuelta lamentan las protestas propalestinas que no han dejado finalizar el evento deportivo

Los manifestantes propalestinos consiguen parar La Vuelta a España: fuertes disturbios en Madrid que dejan dos detenidos y 22 policías heridos

MadridCon un podio improvisado, sobre unas neveras en el garaje de un hotel y lejos de la meta. Así, han celebrado los ciclistas su victoria en Madrid. Las multitudinarias protestas contra la participación del equipo de Israel, vinculado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, han boicoteado La Vuelta a España 2025, según informa Sandra Mir.

Ayer fue el desenlace en Madrid de la vuelta ciclista más polémica que se recuerda. Un evento deportivo que comenzó a tambalearse hace ya dos semanas. El 3 de septiembre en Bilbao, centenares de activistas bloquearon la llegada a meta impidiendo que pudiera terminar la etapa. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han tenido trabajo extra con casi 30 detenciones, caídas de corredores, bloqueos de carreteras y disturbios. Pero los más graves ocurrieron ayer en la capital.

18:05 horas: primeras salvas intimidatorias de los agentes

Miles de ciudadanos salen a las 16:00 horas de la tarde para manifestarse por Palestina. Pero a las 18:05 horas de la tarde todo cambia en Atocha. Los canticos propalestinos se mezclan con los insultos a la Policía. En uno de los vídeos se ve el momento en el que un grupo revienta la manifestación. Se aprecian las primeras salvas intimidatorias de los agentes, pero esto no frenan a los manifestantes.

En 20 minutos, Atocha está totalmente cortada. Los ciclistas intentan entrar en la capital. A las 18:20 horas, el frente de Gran Vía se rebela y se toma la decisión de suspender la etapa. A las 18:32 horas, el circuito de La Vuelta está totalmente tomado por los manifestantes. De Callao a Cibeles, el paso está cortado. También en Neptuno, donde tumban las vallas y crece la violencia.

19:15 horas: los manifestantes consiguen paralizar La Vuelta

A las 18:50 horas, las vías están totalmente bloqueadas con barricadas de vallas. Y llegan más salvas que tampoco frenan a los manifestantes. A las 19:15 horas ya está el objetivo conseguido. La Policía deja la ofensiva y también ellos, quienes se quedan unas horas más para celebrar lo que ellos creen que ha sido una rotunda victoria. Las protestas finalizan con dos detenidos y 22 policías heridos, tal y como informa el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Los organizadores de La Vuelta lamentan las protestas propalestinas. "Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid", lamentan sobre este polémico final de la vuelta ciclista.