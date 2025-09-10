Para la primera etapa se movilizarán 400 guardias civiles que se sumarán al que ya integra el dispositivo de la Vuelta

Quién es Sylvan Adams, propietario del equipo israelí de La Vuelta ciclista a España boicoteado en cada etapa

Compartir







Hoy se ha realizado una cumbre de seguridad para evitar incidentes, como los que ya han sucedido, en la última etapa de la Vuelta a España en Madrid. En ella han asistido responsables de la delegación del Gobierno, de la Policía y de la Guardia Civil. Hay que entender que hay dos días críticos: el sábado, donde la vuelta llega ya a la Sierra de Madrid, y el domingo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha resaltado que se garantizará tanto el derecho de protesta como la seguridad de los deportistas. Para eso estarán los agentes, ya que el derecho de protesta está legítimamente establecido en la Constitución pero no tiene que influir en la seguridad de los demás.

Habrá 1.000 agentes que estarán sobre el terreno en Madrid

Los agentes están buscando sobre el terreno a presuntos violentos que puedan utilizar estas protestas, como usan cualquier otra, para patrimonializarlas y poner en riesgo la seguridad de cualquier ciudadano. Muchos curiosos y residentes saldrán el sábado o el domingo, bien para protestar o para disfrutar de esa carrera, por lo que se espera un amplio dispositivo policial.

En Madrid, por ejemplo, habrá 1.000 agentes que van a estar sobre el terreno. Gran parte de ellos serán de información y gran parte serán de control de masas, lo que se suele llamar antidisturbios. Habrá cortes de la circulación y problemas de movimiento. Lo más recomendable es que, quien no vaya a disfrutar de esa carrera, que no se mueva por Madrid.

Se trata del mayor esfuerzo desde la celebración de la cumbre de la OTAN

Para la primera etapa se movilizarán 400 guardias civiles que se sumarán al que ya integra el dispositivo que acompaña la Vuelta a España. En la etapa del domingo, el dispositivo contará con 1.100 policías nacionales, el mayor esfuerzo desde la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha recordado el "liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena al genocidio del pueblo palestino" y ha pedido responsabilidad política para "no caldear el ambiente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Policía y Guardia Civil conforman el despliegue policial de las etapas, salvo en las que se desarrollan en su totalidad en el País Vasco y Cataluña, cuya seguridad está a carga de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. El operativo estará formado por 132 agentes de la Guardia Civil, a los que se suman los más de 70 efectivos de la Policía Nacional adscritos a los antidisturbios.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El secretario de Organización de Podemos y portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha hecho un llamamiento para boicotear las etapas de la Vuelta. Mientras, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha atacado al Ejecutivo por "no ser capaz" de garantizar la seguridad del evento.