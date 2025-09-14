Logo de cuatrocuatro
Logo de Noticias CuatroNoticias Cuatro
Sociedad
VUELTA CICLISTA

Los manifestantes propalestinos consiguen parar la Vuelta Ciclista a España: fuertes disturbios en el centro de Madrid

Suspendida la última etapa por las protestas propalestinas en Madrid
El pelotón ciclista tras la finalización de la 80 edición de la Vuelta a Españaefe

  • Las multitudinarias protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid han hecho que se suspenda la última etapa

  • Policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa

Compartir

La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha cancelado este domingo su 21ª y última etapa debido a las multitudinarias protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid, quedando anulada también la ceremonia de premiación junto a la Fuente de Cibeles.

Así, policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa a su paso por la capital. En el Paseo del Prado, cerca de Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba seguir por la ciudad.

PUEDE INTERESARTE

Cargas y disparos al aire

Otros manifestantes invadieron zonas del recorrido y esos incidentes provocaron que los ciclistas se parasen tras haber pasado por el Templo de Debod. Aunque el pelotón reanudó su marcha después de unos minutos, la carrera quedó neutralizada y se dio por terminada a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización de La Vuelta canceló todo y los corredores se bajaron de las bicicletas para subirse a los coches de sus equipos. La organización ya había anunciado en torno a las 17.30 horas, una hora antes de los altercados, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente.

PUEDE INTERESARTE

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los deportistas habían ido por una variante. No en vano, muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas contra el "genocidio" en Gaza a raíz de la presencia del equipo Israel-Premier Tech, actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.

Temas