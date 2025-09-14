Suspendida la última etapa por las protestas propalestinas en Madrid

Las multitudinarias protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid han hecho que se suspenda la última etapa

Policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa

Compartir







La organización de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha cancelado este domingo su 21ª y última etapa debido a las multitudinarias protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid, quedando anulada también la ceremonia de premiación junto a la Fuente de Cibeles.

Así, policías antidisturbios realizaron cargas tras el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta de esta etapa a su paso por la capital. En el Paseo del Prado, cerca de Atocha, aumentó la tensión mientras el pelotón de La Vuelta intentaba seguir por la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Confirman la fecha y el lugar para el funeral por Charlie Kirk, acto que contará con la presencia de Donald Trump

Cargas y disparos al aire

Otros manifestantes invadieron zonas del recorrido y esos incidentes provocaron que los ciclistas se parasen tras haber pasado por el Templo de Debod. Aunque el pelotón reanudó su marcha después de unos minutos, la carrera quedó neutralizada y se dio por terminada a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización de La Vuelta canceló todo y los corredores se bajaron de las bicicletas para subirse a los coches de sus equipos. La organización ya había anunciado en torno a las 17.30 horas, una hora antes de los altercados, un cambio de recorrido en la etapa y que no había sido comunicado previamente.

En concreto, se había evitado el paso por el centro de Alcobendas y los deportistas habían ido por una variante. No en vano, muchos manifestantes propalestinos ya habían ocupado el recorrido en varios puntos y la Policía había tenido que cargar contra ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La Vuelta iba a zanjar este domingo en Madrid una 90ª edición marcada por las protestas contra el "genocidio" en Gaza a raíz de la presencia del equipo Israel-Premier Tech, actos de denuncia que se han saldado con una veintena de detenidos por desórdenes públicos en las etapas previas.