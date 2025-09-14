Santiago Abascal y sus socios de Patriotas buscan "reconquistar" Europa frente a una izquierda "asesina, inútil y criminal"

Vox ha proyectado un vídeo en el Palacio de Vistalegre para rendir homenaje al activista Charlie Kirk, asesinado en EEUU

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reunido este domingo a sus socios de Patriotas y aliados internacionales, aunque con las destacadas ausencias de Viktor Orban y Marine Le Pen, para iniciar la "reconquista" de Europa, frente a una izquierda que han tildado de "asesina, terrorista, mentirosa, inútil, ladrona, vaga y criminal", entre otros calificativos.

El acto celebrado en el madrileño Palacio de Vistalegre, al que han acudido 8.500 personas y algunas se han quedado fuera, según ha informado Vox, ha comenzado con un homenaje al activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado este pasado miércoles cuando participaba en un acto en la Universidad de Utah presuntamente por Tyler Robinson, de 22 años. La organización ha proyectado un vídeo y el auditorio ha cantado 'La muerte no es el final', después de una ovación en pie.

Charlie Kirk ha sido una mención recurrente de varios de los participantes en el acto, que ha quedado algo deslucido por la ausencia de los primeros espadas del espectro político conservador europeo que sí han participado en otros actos similares al de este domingo. El plato fuerte ha sido Javier Milei, que ha participado vía telemática al igual que la líder italiana, Giorgia Meloni.

Una Europa "con ideas destructivas"

A Vistalegre sí han acudido el líder del portugués Chega!, André Ventura; la eurodiputada griega de La voz de la razón, integrada en Patriots, Afroditi Latinopoulous; el alcalde de Lima (Perú), Rafael López Aliaga; y el líder del partido belga Vlaams Belang, Tom van Grieken.

Los participantes han hecho varias referencias al concepto de "reconquista" y han alentado la esperanza de un cambio y para abandonar un camino que lleva a una Europa "con ideas destructivas", con su identidad siendo "ridiculizada", donde no existen fronteras ni control a la inmigración ilegal y los "burócratas" de Bruselas están al mando.

Las arremetidas contra la izquierda también han sido recurrentes durante el acto. Milei ha llamado a la izquierda "terrorista y asesina" y ha marcado una diferenciación con esta ideología. "La causa de la libertad es de todos, nuestras ideas son las correctas", ha dicho.

La griega Latinopoulous ha asegurado que "la izquierda no silenció a Charlie Kirk y, por tanto, le asesinó igual". De igual forma se ha expresado el alcalde de la capital de Perú, que ha dedicado varios insultos a esta ideología. "La izquierda, para hacerlo simple, es el mal", ha afirmado López Aliaga, que ha enumerado que "los rojos son asesinos, mentirosos, ladrones, inútiles, gente que no ha nacido para trabajar, holgazanes".

Ha lanzado 'vivas' a Dios, a Cristo, a la vida, a la familia, a la libertad, al emprendimiento, a la propiedad y al "Estado pequeño". "Somos hijos de Dios, la afiliación divina es la base de la dignidad humana", ha agregado. Cree que su discurso "a un rojo le suena mal, le suena a azufre".