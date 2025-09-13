La OTAN da un golpe de efecto y pone en marcha la operación 'Centinela' para reforzar la frontera este de Europa frente a la amenaza de Putin

Pedro Sánchez ha desvelado que España participará en el 'Centinela Oriental' de la OTAN con medios aéreos: "Putin no nos va a amedrentar"

España se suma a la operación 'Centinela de Oriente' de la OTAN para aumentar la presión sobre Rusia. Lo hará con medios aéreos, lo anunció anoche el presidente del Gobierno, que se unirán al dispositivo en el flanco este de Europa después de que Rusia violara el espacio aéreo polaco con drones.

La OTAN siguen trabajando en su respuesta a la presión rusa. Por eso, ha puesto en marcha la operación 'Centinela' donde Alemania, Francia y Dinamarca enviarán aviones de combate para reforzar la seguridad en el flanco este de Europa. España anunció anoche que se sumará también con medios aéreos, pero sin especificar más detalles, como informa Xavier Colas.

La operación 'Centinela' de la OTAN

Dos días después de la incursión de 20 drones rusos sobre territorio aliado, la OTAN da un golpe de efecto y pone en marcha la operación 'Centinela' para reforzar la frontera este de Europa frente a la amenaza de Putin.

Habrá más aviones, más soldados y, algo clave, tecnología antidrones. Se suman varios países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y, también, España. Pedro Sánchez ha anunciado en X que España también participará con medios aéreos aunque sin especificar cuáles.

"La OTAN defiende cada centímetro de su territorio", advierte su secretario general. Desde Washington, Trump compra la excusa de Putin y dice que la incursión de drones del Kremlin pudo ser un error.

Todo esto ocurre en plena celebración de las maniobras conjuntas de Rusia y Bielorrusia, a menos de 500 kilómetros de la frontera Polaca. Hace cuatro años, ejercicios similares sirvieron para ensayar la invasión de Ucrania meses después, pero Moscú dice que la exhibición de poderío no es una amenaza y que es la OTAN la que es hostil.

Entre 70.000 y 140.000 militares ensayarán, entre otras armas, misiles hipersónicos a las puertas de Europa. Quizás por eso, Mark Rutte advirtió este viernes que Londres o Madrid no deberían sentirse más seguros que las repúblicas bálticas. Un misil ruso solo tardaría en llegar aquí unos cinco minutos más.