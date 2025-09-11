Las medidas se toman entre la preocupación y la duda sobre si lo ocurrido fue accidental o una provocación

Polonia declara el nivel máximo de alerta tras derribar drones rusos y calificarlo de "provocación a gran escala"

El ministro de Defensa de Polonia anuncia más medidas ante el miedo creciente de la población normal. Y lo hace 94 horas después de la intrusión de drones rusos en el espacio aéreo del país. Según informa Xavier Colás y Ana Lorenzo, uno de esos dispositivos destruyó parcialmente el tejado de una casa ubicada en la aldea de Wyryki. La familia sobrevivió de milagro.

En la aldea vivieron una noche aterradora. Primero la explosión del dron y después los aviones sobrevolando toda la noche. Al final, se suspendieron las clases en la escuela. El Gobierno polaco ha tomado medidas como la exclusión aérea en toda la franja para poder cazar mejor los dispositivos.

Polonia pide una reunión urgente del Consejo General de la ONU

En una base aérea, el primer ministro polaco, Donald Tusk, elogia a sus pilotos y aliados un día después de que sus aviones derribaran drones rusos que violaron su espacio aéreo, drones cuyos restos eran poco a poco retirados. En un episodio que eleva la tensión entre Rusia y la OTAN, por involucrar a uno de sus miembros, el comandante supremo de la Alianza Atlántica para Europa, Alexus Grynkewich, afirma que aún no se sabe si lo ocurrido fue intencional o no por parte de Rusia.

El secretario general, Mark Rutte, ya ha dejado claro que se defenderá cada centímetro del territorio OTAN. Después de que Varsovia invocara el Artículo IV de la OTAN para evaluar una acción conjunta, Polonia ha pedido además una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y ha decidido limitar el tráfico aéreo en su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania. La medida se toma entre la preocupación y la duda sobre si lo ocurrido fue accidental o una provocación. Rusia rechaza que fuera intencionado pero no da más explicaciones, lo que alimenta la confusión en su estrategia frente a Occidente.