Putin vuelve a resaltar que Moscú se opone a la integración de Kiev en la OTAN

Vladimir Putin se muestra a favor de un encuentro con Volodímir Zelenski un día después de la reunión de los países voluntarios en París, según informa Ana Lorenzo. El líder ruso, en una actitud desafiante y tras mostrar su sintonía con Xi Jinping, recuerda que cualquier incursión militar extranjera en Ucrania será considerada un objetivo legítimo: “Si aparecen tropas allí, especialmente ahora durante la operación militar, serán objetivos legítimos para ser destruidos”.

El líder ruso afirma que el posible despliegue de contingentes militares extranjeros en Ucrania y sus esfuerzos para sumarse a la OTAN es una de las causas del conflicto con Ucrania. Así, sostiene que si se llega a un acuerdo de paz, el despliegue no sería necesario: "Si se adoptan decisiones que lleven a una paz a largo plazo, simplemente no veo qué sentido tiene la presencia (de tropas occidentales) en Ucrania".

Putin asegura que "mantiene un diálogo abierto" con Trump

Putin resalta que Moscú se opone a la integración de Kiev en la OTAN y afirma que el expresidente Viktor Yanúkovich fue derribado en "un golpe de Estado" por su oposición a este paso. "Las fuerzas que estaban a favor de la entrada y que ahora siguen deseando la entrada en la OTAN fueron alzadas al poder. No nos conviene", asegura.

En cuanto al presidente de Estados Unidos, Putin destaca que todavía no ha abordado las últimas consultas celebradas en Europa. "Tenemos un diálogo abierto con Donald Trump y hay un acuerdo sobre que, si es necesario, podemos llamarnos, contactar y negociar. Sabe que estoy abierto a estas conversaciones y también sé que él lo está", sostiene el líder ruso. "Hasta ahora, no hemos tenido conversaciones en torno a los resultados de las consultas en Europa", añade.

26 países se comprometen a participar en una fuerza de paz

Es el mensaje que deja Putin tras la decisión de la llamada 'coalición de voluntarios' -reunida en París- de desplegar las tropas para garantizar la seguridad en el caso de que se alcanzase un acuerdo de paz en Ucrania. El presidente francés anunciaba junto al ucraniano que 26 países se han comprometido a participar en una fuerza de paz después de que se firmase una tregua, algo que Moscú deja claro que rechaza de forma tajante.

Tras más de tres años y medio de una guerra enquistada, el presidente ruso deja clara su falta de interés en las negociaciones con Kiev. Putin ya las ha calificado como un proceso interminable que no conduce a ninguna parte. Pese a la reunión del mes pasado entre Putin y Trump, en la que el estadounidense pedía al ruso avances hacia la paz, el líder ruso deja clara su postura. De momento, hay pocas esperanzas para el anhelado alto el fuego.